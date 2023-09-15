Абаскаль о словах Мостового: «Невежество – обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте»

Теги премьер-лига Россия Сельта Реал Сосьедад Дарко Ковачевич Ла Лига Александр Мостовой Валерий Карпин Sports.ru Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль признался, что не помнит игру Александра Мостового в «Сельте».

Главный тренер «Спартака» рассказал об этом в интервью Sports.ru.

– Вы знаете Александра Мостового?

– Знаю. Это он не знает, кто я.

– Как вы относитесь к его высказываниям в ваш адрес?

– Приведу такую цитату (набивает на испанском в гугл-переводчике – Sports.ru). 

«Когда вы плохо высказываетесь о человеке, которого не знаете, ваши слова больше говорят о вас, чем о нем. Невежество – обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте». 

Это ответ, чтобы сразу закрыть тему Мостового.

– А вы видели матчи Мостового в «Сельте», когда вам было лет 12-13?

– Помню Карпина в «Реал Сосьедад», а Мостового не очень помню. В «Сосьедаде» был классный страйкер. Не Нихат, а другой, высокий…

– Дарко Ковачевич?

– Да, вот его хорошо помню! Карпина тоже вспоминаю в некоторых матчах, но без подробностей, – сказал главный тренер «Спартака».

Интервью Абаскаля Sports.ru. Что происходит со «Спартаком»?

Мостовой об Абаскале: «Как был ноунеймом для меня, так и останется. У него все хорошо – зарплата вовремя, деньги большие»

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48 комментариев

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Mbest77
Карпина помню, а Мостового нет…
Еще никто так не оскорблял Царя 😂
+128
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+128
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Bartez1986
в эти минуты Царь сам звонит всем своим знакомым журналистам
+94
-1
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Oleg Olegov
Ну получается, что Абаскаль в футбол не только не играл, но даже толком и не смотрел!
+71
-4
+67
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TravenS
В учебном центре, на задней парте сейчас наверное понадобится средство тушения пожара
+38
0
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Ебздрогыч
Рыжий наносит ответный удар!
+32
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Максим Фомин
Абаскаль: помню Карпина в "Реал Сосьедад", а Мостового не очень помню
Мостовой: дорогой дневник, мне не подобрать слов...
+26
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Roman
Сильный удар по Мостовому. Царь не простит
+15
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Кот под ногами майора
Ответ Oleg Olegov
Ну получается, что Абаскаль в футбол не только не играл, но даже толком и не смотрел!
до насмотренности Йозе Марино ему далеко, конечно
+13
0
+13
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Savarona25
Прежде чем прийти в Спартак Абаскаль целых 10 лет работал в разных странах (в четырех) на различных тренерских должностях. Т.е. опыт работы у него как минимум есть. Знает 5 языков. Занимался делом и набирался профессионального опыта, а не болтал без толку, проводя время за игрой в паддл-теннис как Мостовой.
+12
-1
+11
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Mbest77
Раунд!
+10
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Михаил Хромаков
Ответ Mbest77
Карпина помню, а Мостового нет… Еще никто так не оскорблял Царя 😂
вообще логично, чего ему в 12-13 лет запоминать команду с 4-7 места? Он смотрел на лучших, на Реал и Реал Сосьедад
+5
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Ilia Maksiokov
Нужно было спросить у репора ,не знает ли он почему Мостовой до сих пор не тренировал Спартак....Вот это был бы финиш.
+3
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Mohnatiy
До подрыва Царя три секунды, две, одна...
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gukmamop
Тонко потроллил, зачот
+3
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Максим Семин
Ответ TravenS
В учебном центре, на задней парте сейчас наверное понадобится средство тушения пожара
Думаю, это средство там всегда с собой. Если конечно все за завтраком не выпито.
+3
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Alexandr Sokolov
Ответ Mbest77
Карпина помню, а Мостового нет… Еще никто так не оскорблял Царя 😂
Казань бал, Астрахань брал, Шпака не помню..
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FeNs
Да начнётся битва.
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ygcn5c2ty9
выводите бычка!
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Локоть Артеста
Это вызов Мостовому. Дайте ему собраться с мыслями и он объяснит Абаскалю кто морковку под землёй красит.
+2
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dzenga 1
Просто взял и Аббасаль Мостового !
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Паскаль Шимбонда
Побежал за попкорном 😂
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EKSPERT
Намечается срач года
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Утя Ваткин
Да понятно. Мост завидует должности и главное зарплате тренеров РПЛ.
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Зубы Дзюбы
Ответ Максим Семин
Я нет, особо не помню. Просто времени уж очень много прошло. А тогда знал почти весь сотав.Дэнуэкс тренировал, но о нем после тоже ничего не слышно было.
Ну вот и я не помню. А условно Валенсию Купера помню почти всю
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Patriarkh Kirill
У Саши инфаркт наверное
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