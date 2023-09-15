Абаскаль о словах Мостового: «Невежество – обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте»

Гильермо Абаскаль признался, что не помнит игру Александра Мостового в «Сельте».

Главный тренер «Спартака» рассказал об этом в интервью Sports.ru.

– Вы знаете Александра Мостового?

– Знаю. Это он не знает, кто я.

– Как вы относитесь к его высказываниям в ваш адрес?

– Приведу такую цитату (набивает на испанском в гугл-переводчике – Sports.ru).

«Когда вы плохо высказываетесь о человеке, которого не знаете, ваши слова больше говорят о вас, чем о нем. Невежество – обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте».

Это ответ, чтобы сразу закрыть тему Мостового.

– А вы видели матчи Мостового в «Сельте», когда вам было лет 12-13?

– Помню Карпина в «Реал Сосьедад», а Мостового не очень помню. В «Сосьедаде» был классный страйкер. Не Нихат, а другой, высокий…

– Дарко Ковачевич?

– Да, вот его хорошо помню! Карпина тоже вспоминаю в некоторых матчах, но без подробностей, – сказал главный тренер «Спартака».

Интервью Абаскаля Sports.ru. Что происходит со «Спартаком»?

Мостовой об Абаскале: «Как был ноунеймом для меня, так и останется. У него все хорошо – зарплата вовремя, деньги большие»

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