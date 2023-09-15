Навка запросила у Президентского фонда грант на проведение ледовых шоу в размере 58 млн рублей

Теги Татьяна Навка деньги ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Навка запросила грант на проведение ледовых шоу в размере 58 млн рублей.

Информация о заявке опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Компания Навки запрашивает деньги на ледовые шоу «Руслан и Людмила», «История любви Шахерезады», «Лебединое озеро», «Аленький цветочек» и «Спящая красавица».

На реализацию проекта планируется потратить 264 355 000 рублей, из которых 58 371 000 – средства гранта, 205 984 000 – софинансирование.

«Серия показов грандиозных ледовых шоу «Руслан и Людмила», «История любви Шахерезады», «Лебединое озеро», «Аленький цветочек», «Спящая красавица» является великолепным примером удачного симбиоза бессмертной классики, мастерства выдающихся российских фигуристов и современных сценических технологий.

Сегодня как никогда важно популяризировать подобные проекты мирового уровня, демонстрирующие преемственность поколений в области культуры и спорта и огромное разнообразие форм и методов воплощения российских культурных архетипов», – говорится в описании проекта.

Свежие гранты в фигурке: у Плющенко – 93 млн (больше всех), Авербух укрепит ценностный суверенитет России, а Навке отказано

Светлана Соколовская о семье, карьере и работе с Трусовой. Смотрите полную историю тренера бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

78 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лев Бабенко
Может кто-нибудь объяснить, какого ёжика налогоплательщики России должны финансировать чьи-то коммерческие проекты?

У фигурного катания, как заявляют буквально все деятели этого спорта, гигантская аудитория, насчитывающая десятки миллионов фанатов.

Пусть они и покупают билеты на это шоу, гранд-то зачем? Тем более если организаторы с этого прибыль будут получать
+86
-1
+85
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sanek_rabona
Ответ Лев Бабенко
Может кто-нибудь объяснить, какого ёжика налогоплательщики России должны финансировать чьи-то коммерческие проекты? У фигурного катания, как заявляют буквально все деятели этого спорта, гигантская аудитория, насчитывающая десятки миллионов фанатов. Пусть они и покупают билеты на это шоу, гранд-то зачем? Тем более если организаторы с этого прибыль будут получать
Как оказывается, билеты на эти шоу скупают гос организации, т. е. налогоплательщики платят даже дважды.
+47
0
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Savarona25
Аппетиты и суммы постоянно растут. Потом еще бесплатные билеты будут за счет бюджета. Самое смешное, что все эти шоу преподносятся как выдающиеся культурные мероприятия, а на самом деле являющиеся обычным кичем и средством наживы.
+34
-1
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лимит Лимитович
Ответ Лев Бабенко
Может кто-нибудь объяснить, какого ёжика налогоплательщики России должны финансировать чьи-то коммерческие проекты? У фигурного катания, как заявляют буквально все деятели этого спорта, гигантская аудитория, насчитывающая десятки миллионов фанатов. Пусть они и покупают билеты на это шоу, гранд-то зачем? Тем более если организаторы с этого прибыль будут получать
Если Навка потратит свои 58 млн рублей на шоу, как она потом купит часы Пескову новые за 40 млн?? а? ну ты чего, понимать надо!
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алеся Ткаченко
У мужа своего пусть взаймы попросит.
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тимченко
в Луганске прошло шоу, на которое Навка получила деньги в прошлом году❓или деньги ушли на уют семейного гнёздышка❔🤔
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лия Романова
ещё одна бедствующая…
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
selso99
Надеюсь, не обидят Дробязко и восполнят её душевные переживания из-за потери гражданства Литвы. Переживаем за бедную девочку, а своим нуждающимся пока соберём смсками.
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виталий А.
Отремонитируйте лучше водопровод в городе Новороссийск. Неделю город сидит без воды вообще.
Нет, они деньги потратят на ледовые шоу. Или сперва попилят,а что останется допялят ещё раз.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maks44
Давайте лучше "Лебединое озеро" поставим.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Запросила 58 миллионов на пир во время чумы. Надо развлекать плебс, дабы отвлечь его от неправильных мыслей.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jessi
Ответ Геннадий Тимченко
в Луганске прошло шоу, на которое Навка получила деньги в прошлом году❓или деньги ушли на уют семейного гнёздышка❔🤔
Точно. Так просила-просила миллионы на шоу в Луганске, а теперь молчок. Деньги получила сначала, а потом-«обстановка не позволяет провести шоу». Гениально
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ретроградный меркурий
Помимо 58 млн напрямую у государства, есть ещё источник "софинансирование" на 200 млн, а там Сбер, РЖД и другие госкорпорации. Навка просто внаглую пользуется бюджетными деньгами, используя положение мужа. В нормальной стране парочка давно бы надолго присела на нары за такое
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
encaro_one
Пилите Шура, пилите. Она золотая
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Неизвестное Устройство
продайте часы пескова - с новым курсом как раз должно хватить. Если немного не хватит - возьмите микрозайм.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RusVector
Хорошо быть женой секретаря президента! Президентский фонд тебе не откажет!
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слава18
А на армию пацанам сбрасываемся , обидно то что она сама может это все оплатить , но нет же надо ещё подоить
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Karra
Ну на Лебединое озеро грех не выделить. Это должна посмотреть вся страна.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iti_na_taiti
Чем больше Навка набирает в свои шоу ОЧ и титулованных спортсменов, тем сильнее растут её аппетиты, а значит и суммы грантов.

У неё в шоу катается вся элита нашего ФК. Казалось бы, там за лето должна такая самоокупаемость быть, ан нет.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юра Плисецкий
Даже не на новые постановки. Стыдоба.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Турецкий
лавка - пиявка
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слава Дробышевкий
Значит билеты должны быть бесплатными, если за гос. деньги делается шоу
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jessi
Звучит как анекдот
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Российский пользователь
днищенское скрепное шоу хочет денег
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ирина С
Совершенно не понятно почему частные лица, организовывая коммерческие шоу, запрашивают деньги у государства! Может Навке и прочим быть поскромнее? Если вы самостоятельно не можете заработать средства на организацию собственных шоу, то, может, не так уж они и нужны?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий