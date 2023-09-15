Навка запросила у Президентского фонда грант на проведение ледовых шоу в размере 58 млн рублей
Татьяна Навка запросила грант на проведение ледовых шоу в размере 58 млн рублей.
Информация о заявке опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив.
Компания Навки запрашивает деньги на ледовые шоу «Руслан и Людмила», «История любви Шахерезады», «Лебединое озеро», «Аленький цветочек» и «Спящая красавица».
На реализацию проекта планируется потратить 264 355 000 рублей, из которых 58 371 000 – средства гранта, 205 984 000 – софинансирование.
«Серия показов грандиозных ледовых шоу «Руслан и Людмила», «История любви Шахерезады», «Лебединое озеро», «Аленький цветочек», «Спящая красавица» является великолепным примером удачного симбиоза бессмертной классики, мастерства выдающихся российских фигуристов и современных сценических технологий.
Сегодня как никогда важно популяризировать подобные проекты мирового уровня, демонстрирующие преемственность поколений в области культуры и спорта и огромное разнообразие форм и методов воплощения российских культурных архетипов», – говорится в описании проекта.
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У фигурного катания, как заявляют буквально все деятели этого спорта, гигантская аудитория, насчитывающая десятки миллионов фанатов.
Пусть они и покупают билеты на это шоу, гранд-то зачем? Тем более если организаторы с этого прибыль будут получать
Нет, они деньги потратят на ледовые шоу. Или сперва попилят,а что останется допялят ещё раз.
У неё в шоу катается вся элита нашего ФК. Казалось бы, там за лето должна такая самоокупаемость быть, ан нет.