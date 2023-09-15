Медведев собрал идеального игрока
Даниил Медведев в проекте для ATP собрал идеального теннисиста.
Форхенд – Роджер Федерер. «Это был его лучший удар. Как только ты играл ему под форхенд, возникали проблемы».
Бэкхенд – Доминик Тим. «Просто мне нравится, когда он вколачивает бэкхенд по линии или кроссом».
Подача – Ник Кириос. «Для его роста у него одна из лучших подач в мире – такая мощь и точность».
Прием – Новак Джокович. «Всю карьеру он просто нереально принимает».
Подрезка – Стив Джонсон и Роджер Федерер. «По-моему, за карьеру [Джонсон] не очень часто играл крученый бэкхенд. И подрезка у него очень хорошая.
И у Роджера тоже невероятный слайс».
Игра у сетки – Ник Кириос и Роджер Федерер. «Я с ними обоими играл, и когда они выходят к сетке, с ними так сложно что-то сделать».
Тонкость – Корентен Муте.
Скорость – выбрал себя. «Карлос Алькарас невероятно быстрый. Возможно, самый быстрый игрок, которого я только видел. Но мне нравится то, как я бегаю, так что выберу себя».
Гибкость – Новак Джокович. «То, как он тянется и все равно выполняет удар, – невероятно».
Психологическая твердость – Рафаэль Надаль.
Желание побеждать – Рафаэль Надаль и Новак Джокович.
Празднования – выбрал себя. «Мне мои нравятся. Потому что я стараюсь подходить к ним с юмором».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Боженька собрал уже - Новак Джокович.