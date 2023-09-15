Медведев собрал идеального игрока

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Стив Джонсон Доминик Тим Ник Кириос Даниил Медведев Корентен Муте Карлос Алькарас Теннис

Даниил Медведев в проекте для ATP собрал идеального теннисиста.

Форхенд – Роджер Федерер. «Это был его лучший удар. Как только ты играл ему под форхенд, возникали проблемы».

Бэкхенд – Доминик Тим. «Просто мне нравится, когда он вколачивает бэкхенд по линии или кроссом».

Подача – Ник Кириос. «Для его роста у него одна из лучших подач в мире – такая мощь и точность».

Прием – Новак Джокович. «Всю карьеру он просто нереально принимает».

Подрезка – Стив Джонсон и Роджер Федерер. «По-моему, за карьеру [Джонсон] не очень часто играл крученый бэкхенд. И подрезка у него очень хорошая.

И у Роджера тоже невероятный слайс».

Игра у сетки – Ник Кириос и Роджер Федерер. «Я с ними обоими играл, и когда они выходят к сетке, с ними так сложно что-то сделать».

Тонкость – Корентен Муте.

Скорость – выбрал себя. «Карлос Алькарас невероятно быстрый. Возможно, самый быстрый игрок, которого я только видел. Но мне нравится то, как я бегаю, так что выберу себя».

Гибкость – Новак Джокович. «То, как он тянется и все равно выполняет удар, – невероятно».

Психологическая твердость – Рафаэль Надаль.

Желание побеждать – Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

Празднования – выбрал себя. «Мне мои нравятся. Потому что я стараюсь подходить к ним с юмором».

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1 комментарий

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Ночная Фурия
Чо его собирать-то?
Боженька собрал уже - Новак Джокович.
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