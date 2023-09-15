Абаскаль о Месси: «Школа ему совсем не нравилась, он делал все, чтобы избегать ее и поскорее оказаться с мячом. Помню, 16-летний Лео забил 4 за «Барсу» U19, выйдя после перерыва»
Гильермо Абаскаль вспомнил, как учился в одной школе с Лионелем Месси.
Главный тренер «Спартака» рассказал об этом в интервью Sports.ru.
– Вы учились в одной школе с Лео Месси. Каким он был тогда?
– Ему школа совсем не нравилась. И Месси делал все, чтобы избегать ее и поскорее оказаться на площадке с мячом.
Помню матч молодежных команд «Севильи» и «Барселоны» U19. «Севилье» было сложно, она почти не выходила со своей половины, но терпела. Держался счет 0:0, пока на замену не вышел 16-летний Месси. Да, ему было 16, а не 19!
Лео вышел после перерыва и забил четыре. И это были не просто голы – он их сделал сам, буквально заходил в ворота с мячом, – сказал Абаскаль.
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В 18 он уже был основным игроком, в 19 делал хет-трик Реалу.
Так что выйти раскидать молодняк в 16 лет - это легкая работенка.
Месси с 14 лет прятали от скаутов, он не играл почти за Барсу на крупных юниорских турнирах, потому что боялись что кто-то предложит пару миллионов за школьника и всякие агенты попытаются на этом заработать и Барса его продаст.
Его еще в Аргентине начали переводить в более взрослые команды, потому что он был аномально хорош, и уже там он выделялся на фоне старших. Хотя в детстве разница в возрасте ощущается сильнее, но не для таланта такого масштаба.
https://youtube.com/shorts/8ItHFcYXOog?si=LV_x2p9INXYB5zr4
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