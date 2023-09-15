Абаскаль о Месси: «Школа ему совсем не нравилась, он делал все, чтобы избегать ее и поскорее оказаться с мячом. Помню, 16-летний Лео забил 4 за «Барсу» U19, выйдя после перерыва»

Теги Спартак премьер-лига Россия Барселона Лионель Месси Ла Лига Sports.ru Интер Майами Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль вспомнил, как учился в одной школе с Лионелем Месси.

Главный тренер «Спартака» рассказал об этом в интервью Sports.ru.

– Вы учились в одной школе с Лео Месси. Каким он был тогда? 

– Ему школа совсем не нравилась. И Месси делал все, чтобы избегать ее и поскорее оказаться на площадке с мячом. 

Помню матч молодежных команд «Севильи» и «Барселоны» U19. «Севилье» было сложно, она почти не выходила со своей половины, но терпела. Держался счет 0:0, пока на замену не вышел 16-летний Месси. Да, ему было 16, а не 19!

Лео вышел после перерыва и забил четыре. И это были не просто голы – он их сделал сам, буквально заходил в ворота с мячом, – сказал Абаскаль.

Интервью Абаскаля Sports.ru. Что происходит со «Спартаком»?

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24 комментария

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Отец Абду
Ответ Евгений Шазиев
Абаскаль - ноунейм, пустое место Чего он добился? Зачем столько новостей про него? Откуда он взялся?
Вы случайно не Мостовой?:)
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Фанаты Бедуиналду уже тут как тут.
+22
-10
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Профессор из Кобхэма
Так очевидно, что разница в уровне Месси и других космическая.
В 18 он уже был основным игроком, в 19 делал хет-трик Реалу.

Так что выйти раскидать молодняк в 16 лет - это легкая работенка.

Месси с 14 лет прятали от скаутов, он не играл почти за Барсу на крупных юниорских турнирах, потому что боялись что кто-то предложит пару миллионов за школьника и всякие агенты попытаются на этом заработать и Барса его продаст.

Его еще в Аргентине начали переводить в более взрослые команды, потому что он был аномально хорош, и уже там он выделялся на фоне старших. Хотя в детстве разница в возрасте ощущается сильнее, но не для таланта такого масштаба.
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Muhammad Juraev
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Фанаты Бедуиналду уже тут как тут.
Винисиус и Беллингем, которые считают Месси лучше чем Ранальду их окончательно добили)
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Muhammad Juraev
https://youtu.be/3bpVngY7qoQ?si=re0t7pP3T3eDFDKI

https://youtube.com/shorts/8ItHFcYXOog?si=LV_x2p9INXYB5zr4

Главные звёзды и кумиры сливочных
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Локоть Артеста
Абаскаль, скажи честно, можешь тысячу раз мяч начеканить?
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Кашшай Чакырович
Я помню, как он то ли в 17 , то ли 18 лет возил весь реал с Зиданом ,Карлосом ,Бэкхемом и остальными звёздами , они не знали что с ним делать , я видел двух действительно гениев в футболе это был Марадона и сейчас Месси ,остальные с ними и рядом не стояли , игру Пеле я не видел ,только некоторые моменты !
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Пирс Морган
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Фанаты Бедуиналду уже тут как тут.
Гельевый батальон не дремлет
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Жорег Борщофф
Ответ Антиглор17
Для Мостового это все равно ни о чем
А что изменилось?
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Ебздрогыч
Новость, которая как бы и не новость
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Евгений Шазиев
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Ответ Отец Абду
Вы случайно не Мостовой?:)
Нет, но кто такой абаскаль я реально не знаю.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ re-gree
Чаще фанатов Роналду, о нем вспоминают разве что только фанаты Месси. Зачем, если он не ровня Месси?
Месси тоже много в чём не ровня Роналду. Например, в количестве ботокса на лице,и геля на волосах.
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re-gree
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Фанаты Бедуиналду уже тут как тут.
Чаще фанатов Роналду, о нем вспоминают разве что только фанаты Месси. Зачем, если он не ровня Месси?
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Гамарджоба Генацвале
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Фанаты Бедуиналду уже тут как тут.
Значит ебздрогыч его фанат ? Потому что твой коммент на ветке второй.
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Антиглор17
Для Мостового это все равно ни о чем
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Александр Северный
что ни день, то страдания клубничных.
а в частности Ромки)))
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prus_3
Я и Месси!
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