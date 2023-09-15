Чемпионат Франции. «ПСЖ» против «Ниццы», «Монако» Головина сыграет с «Лорьяном» в воскресенье
«ПСЖ» в пятницу примет «Ниццу» в 5-м туре Лиги 1.
В воскресенье «Монако» Александра Головина сыграет в гостях с «Лорьяном», «Марсель» встретится дома с «Тулузой», «Гавр» Далера Кузяева будет противостоять «Лиону».
5-й тур
- Дата проведения
- 15 сентября, 22.00, «Парк де Пренс»
- Дата проведения
- 16 сентября, 18.00, «Роазон Парк»
- Дата проведения
- 16 сентября, 22.00, «Болларт-Делелис»
- Дата проведения
- 17 сентября, 14.00, «Стад дю Мустуа»
- Дата проведения
- 17 сентября, 16.00, «Ля Мено»
- Дата проведения
- 17 сентября, 16.00, «Стад Габриэль Монпье»
- Дата проведения
- 17 сентября, 16.00, «Огюст Делон»
- Дата проведения
- 17 сентября, 18.05, «Оранж Велодром»
- Дата проведения
- 17 сентября, 21.45, «Групама Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Всем хорошего Тура и отличных выходных