Чемпионат Франции. «ПСЖ» против «Ниццы», «Монако» Головина сыграет с «Лорьяном» в воскресенье

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«ПСЖ» в пятницу примет «Ниццу» в 5-м туре Лиги 1.

В воскресенье «Монако» Александра Головина сыграет в гостях с «Лорьяном», «Марсель» встретится дома с «Тулузой», «Гавр» Далера Кузяева будет противостоять «Лиону».

Чемпионат Франции

5-й тур

ПСЖ – Ницца
Дата проведения
15 сентября, 22.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ренн – Лилль
Дата проведения
16 сентября, 18.00, «Роазон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ланс – Метц
Дата проведения
16 сентября, 22.00, «Болларт-Делелис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лорьян – Монако
Дата проведения
17 сентября, 14.00, «Стад дю Мустуа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Страсбур – Монпелье
Дата проведения
17 сентября, 16.00, «Ля Мено»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Клермон – Нант
Дата проведения
17 сентября, 16.00, «Стад Габриэль Монпье»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реймс – Брест
Дата проведения
17 сентября, 16.00, «Огюст Делон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Марсель – Тулуза
Дата проведения
17 сентября, 18.05, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лион – Гавр
Дата проведения
17 сентября, 21.45, «Групама Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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1 комментарий

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Reims Start 2023
Реймс удачи и победы.
Всем хорошего Тура и отличных выходных
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