Чемпионат Франции. «ПСЖ» против «Ниццы», «Монако» Головина сыграет с «Лорьяном» в воскресенье

«ПСЖ» в пятницу примет «Ниццу» в 5-м туре Лиги 1.

В воскресенье « » Александра Головина сыграет в гостях с « », « » встретится дома с «Тулузой», « » Далера Кузяева будет противостоять « ».

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS