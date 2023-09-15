Дацик прибыл на Донбасс и может подписать контракт с Минобороны РФ

Теги Вячеслав Дацик Бокс/MMA/UFC

Вячеслав Дацик находится в зоне боевых действий на Донбассе.

«Он уже неделю там. Может, контракт подпишет. Знаю, что у него есть такое предложение», – сказал менеджер Вячеслава Дацика Яков Летов.

Последний раз Дацик дрался в августе 2023 года, нокаутировав Оли Томпсона в бою по правилам бокса.

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1 комментарий

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DrDro
Минобороны пошло в ва-банк.
Начали контрактовать берсерков.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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