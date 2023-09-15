Абаскаль о желтой Игнатову: «Ключевой момент, мы до этого 7 раз отобрали мяч у «Зенита» за 9 минут. «Ахмат» сделал 24 фола в следующем туре – показали одну желтую, вторую – на 90-й»

Гильермо Абаскаль вновь высказался о желтой Михаила Игнатова в матче с «Зенитом».

Полузащитник «Спартака» получил предупреждение на 10-й минуте встречи 5-го тура Мир против «Зенита» (1:3). Впоследствии Абаскаль неоднократно критиковал это решение судьи .

– С « » вы снова пошли на эксперименты: оставили в запасе результативного , внезапно поменяли работающие 4-3-3 на 4-4-2 с ромбом. Объясните.

– «Зенит» играл в пять защитников – нам нужно было больше игроков в центре, троих было недостаточно. И это работало, пока Игнатову не показали желтую карточку на 10-й минуте. До этого за первые 9 минут мы 7 раз отобрали мяч у «Зенита».

– Игнатов получил желтую карточку, а не красную, он ведь продолжил играть и прессинговать.

– «Ахмат» в следующем туре сделал 24 фола – показали только одну желтую, вторую уже на 90-й минуте. Они останавливали фолами каждую нашу атаку, но судья их никак не наказывал.

– Все же мы говорим про матч с «Зенитом». Какая у Игнатова была задача, если желтая карточка так повлияла на него?

– Я же говорю: благодаря Игнатову в первые десять минут мы останавливали соперника и забирали мяч на фазе выхода из обороны. После этого мы могли играть вертикально и максимально быстро подходить к воротам соперника.

Желтая карточка Игнатову – ключевой момент в той игре, она очень сильно повлияла на агрессивность Игнатова в единоборствах. Поэтому мне пришлось его поменять, – сказал главный тренер «Спартака» в интервью Sports.ru.

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