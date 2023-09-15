Абаскаль о желтой Игнатову: «Ключевой момент, мы до этого 7 раз отобрали мяч у «Зенита» за 9 минут. «Ахмат» сделал 24 фола в следующем туре – показали одну желтую, вторую – на 90-й»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Ахмат Сергей Карасев Тео Бонгонда Михаил Игнатов Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль вновь высказался о желтой Михаила Игнатова в матче с «Зенитом».

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов получил предупреждение на 10-й минуте встречи 5-го тура Мир РПЛ против «Зенита» (1:3). Впоследствии Абаскаль неоднократно критиковал это решение судьи Сергея Карасева.

– С «Зенитом» вы снова пошли на эксперименты: оставили в запасе результативного Бонгонда, внезапно поменяли работающие 4-3-3 на 4-4-2 с ромбом. Объясните.

– «Зенит» играл в пять защитников – нам нужно было больше игроков в центре, троих было недостаточно. И это работало, пока Игнатову не показали желтую карточку на 10-й минуте. До этого за первые 9 минут мы 7 раз отобрали мяч у «Зенита».

– Игнатов получил желтую карточку, а не красную, он ведь продолжил играть и прессинговать.

– «Ахмат» в следующем туре сделал 24 фола – показали только одну желтую, вторую уже на 90-й минуте. Они останавливали фолами каждую нашу атаку, но судья их никак не наказывал.

– Все же мы говорим про матч с «Зенитом». Какая у Игнатова была задача, если желтая карточка так повлияла на него?

– Я же говорю: благодаря Игнатову в первые десять минут мы останавливали соперника и забирали мяч на фазе выхода из обороны. После этого мы могли играть вертикально и максимально быстро подходить к воротам соперника.

Желтая карточка Игнатову – ключевой момент в той игре, она очень сильно повлияла на агрессивность Игнатова в единоборствах. Поэтому мне пришлось его поменять, – сказал главный тренер «Спартака» в интервью Sports.ru.

Интервью Абаскаля Sports.ru. Что происходит со «Спартаком»?

Абаскаль о желтой Игнатову: «Позорное решение! Как игрок может идти в борьбу после этого? Мы просто его теряем»

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56 комментариев

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eao79rus
Теперь Абаскаль до старости будет рассказывать, что та жёлтая на 10 минуте в матче с Зенитом испортила Спартаку чемпионский сезон
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+71
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fil_spb
Опять это позорное нытье. У Спартака 19 фолов, 1 ЖК. Их нагло засудили. У Ахмата 24 фола, 2 ЖК, но нагло засудили опять Спартак. Классика.
+71
-8
+63
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fil_spb
Ответ fil_spb
Опять это позорное нытье. У Спартака 19 фолов, 1 ЖК. Их нагло засудили. У Ахмата 24 фола, 2 ЖК, но нагло засудили опять Спартак. Классика.
Кстати, говоря о статистике, к 20 минуте матча Спартак-Зенит счёт по нарушениям был 8-0. Абаскалю бы радоваться что при таких вводных они лишь 1 ЖК отделались, а он вместо этого безобразно истерит. Настоящий спартаковский тренер.
+39
-5
+34
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Roman
Абаскаль всё-таки очень подходит Спартаку)
+37
-5
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eao79rus
Ответ Xm.md
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У него не спрашивали про карточку, он сам начал ныть. А когда ему указали, что это жёлтая, а не красная, он стал ныть ещё больше
+37
-5
+32
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Mi}{AH
Это даже круче, чем легендарное "пятый и седьмой гол забили из офсайда") Просто признать нужно, что Семак переиграл тебя в том матче и счёт более чем по делу!
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+24
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Блуждающий странник
Ответ Xm.md
Комментарий скрыт
У него спросили про схему и почему Бонгонда в запасе, а он начал про карточку заряжать. Ну да ну да, все ждали ответ про карточку
+17
-2
+15
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kuznetsov12
Если 7 раз отобрать мяч без нарушений, то и желтых не будет
+14
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Блуждающий странник
Непробиваемый, продолжает себя закапывать, сделал из Спартака посмешище. Кто-нибудь скажите ему, что желтая Игнатову единственная в том матче за 18 нарушений Спартака. И это был не первый фол Игнатова. То есть то, что он предъявляет Ахмату делал Спартак в матче с Зенитом. Один в один. Хотя тут и без объяснений понятно гнать поганой метлой надо рыжего. Никакой логики в этом нет. Будто агрессивность одного Игнатова это его единственный план на игру, а если так, то он ещё хуже делает такими глупыми комментариями
+13
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schwein
Я правда не верю, не может же он быть на столько не от мира сего, что даже с холодной головой он продолжал утверждать, что карточка на 9-й минуте плохо, и карточка на 91-й плохо.
Может быть он что-то имеет в виду, а мы из-за трудностей перевода понять не можем?
+12
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Блуждающий странник
Ответ fil_spb
Опять это позорное нытье. У Спартака 19 фолов, 1 ЖК. Их нагло засудили. У Ахмата 24 фола, 2 ЖК, но нагло засудили опять Спартак. Классика.
Во-во. Тоже сразу в статистику полез, помню по матчу там Спартак ещё прощали много относительно ЖК. В обоих случаях судьи мешали Спартаку.. Людей за идиотов держит, гнать рыжего подальше от РПЛ, это не тренер
+14
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+11
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svaz
Ответ Гамарджоба Генацвале
Эту жёлтую нужно было забрать на память после матча у судьи.
и в музей заговров против Спартака поместить
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Roon95
ой дурак
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Гамарджоба Генацвале
Эту жёлтую нужно было забрать на память после матча у судьи.
+10
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riverman1980
Причем там желтая железобетонная даже, если бы это был первый фол Игнатова, а не третий подряд: Вендел убегал в контратаку на свободное пространство, удар по ногам без попытки сыграть в мяч - срыв атаки как он есть и довольно грубый.
+10
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svaz
желтая карточка лешившая спартак чемпионства, где она теперь. ждем этот материал на спорте через 10 лет.
+9
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unreality
Ответ eao79rus
Теперь Абаскаль до старости будет рассказывать, что та жёлтая на 10 минуте в матче с Зенитом испортила Спартаку чемпионский сезон
И уничтожила его карьеру 😁
+9
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svaz
Ответ fil_spb
Кстати, говоря о статистике, к 20 минуте матча Спартак-Зенит счёт по нарушениям был 8-0. Абаскалю бы радоваться что при таких вводных они лишь 1 ЖК отделались, а он вместо этого безобразно истерит. Настоящий спартаковский тренер.
борщ в голову ударил
+8
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Борис Борисович
Отбирали мяч?Вы летели в ноги с нарушением, а не мяч отбирали.Обычный такой спам первые 10-20 минут.Взять нахрапом,задавить-затоптать,вынести мяч с ногами,если получится,запугать.Потом воздух из шарика выходит и остаётся позиционная атака,в основном ,бесполезная,но с дельфином в надежде на его нырки .
Не успели им медали после третьего тура дать,не успели.
Но ещё можно успеть дать Кубок.
Слабенький спам нынче,слабенький...С таким бюджетом и опять не порадуют своих болельщиков.
+6
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Петроград
А он в курсе, что прессинг не тоже самое, что фолы?
+5
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Жёлтая карточка Игнатова... Где она сейчас?
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Oleg Olegov
Радуйся, что вам позволили читерить и выпустить супер космо Игнатова против обычных людей хотя бы на 10 минут.
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fil_spb
Ответ disharmony666
Ахаххаа ..через год её вспомни, какой же смех
Если через 100 лет меня спросят, что происходит в Спартаке, я отвечу: раскрывают заговор и вспоминают полуфинал чего-то там каких-то пыльных годов.
+4
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JIEOMEC
цска - трансферы
зенит - бразильцы
спартак - шапито
+3
0
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Валерий Охотин
Игнатова надо было удалять , и в начале матча .Что ты там рыжий рассказываешь, трепло.
+2
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