Абаскаль о желтой Игнатову: «Ключевой момент, мы до этого 7 раз отобрали мяч у «Зенита» за 9 минут. «Ахмат» сделал 24 фола в следующем туре – показали одну желтую, вторую – на 90-й»
Гильермо Абаскаль вновь высказался о желтой Михаила Игнатова в матче с «Зенитом».
Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов получил предупреждение на 10-й минуте встречи 5-го тура Мир РПЛ против «Зенита» (1:3). Впоследствии Абаскаль неоднократно критиковал это решение судьи Сергея Карасева.
– С «Зенитом» вы снова пошли на эксперименты: оставили в запасе результативного Бонгонда, внезапно поменяли работающие 4-3-3 на 4-4-2 с ромбом. Объясните.
– «Зенит» играл в пять защитников – нам нужно было больше игроков в центре, троих было недостаточно. И это работало, пока Игнатову не показали желтую карточку на 10-й минуте. До этого за первые 9 минут мы 7 раз отобрали мяч у «Зенита».
– Игнатов получил желтую карточку, а не красную, он ведь продолжил играть и прессинговать.
– «Ахмат» в следующем туре сделал 24 фола – показали только одну желтую, вторую уже на 90-й минуте. Они останавливали фолами каждую нашу атаку, но судья их никак не наказывал.
– Все же мы говорим про матч с «Зенитом». Какая у Игнатова была задача, если желтая карточка так повлияла на него?
– Я же говорю: благодаря Игнатову в первые десять минут мы останавливали соперника и забирали мяч на фазе выхода из обороны. После этого мы могли играть вертикально и максимально быстро подходить к воротам соперника.
Желтая карточка Игнатову – ключевой момент в той игре, она очень сильно повлияла на агрессивность Игнатова в единоборствах. Поэтому мне пришлось его поменять, – сказал главный тренер «Спартака» в интервью Sports.ru.
Интервью Абаскаля Sports.ru. Что происходит со «Спартаком»?
Абаскаль о желтой Игнатову: «Позорное решение! Как игрок может идти в борьбу после этого? Мы просто его теряем»
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Может быть он что-то имеет в виду, а мы из-за трудностей перевода понять не можем?
Не успели им медали после третьего тура дать,не успели.
Но ещё можно успеть дать Кубок.
Слабенький спам нынче,слабенький...С таким бюджетом и опять не порадуют своих болельщиков.
зенит - бразильцы
спартак - шапито