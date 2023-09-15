Санчо может покинуть «МЮ» зимой, если не извинится перед тен Хагом. Тренер не отступит от требования
Джейдон Санчо может покинуть «МЮ», если не извинится перед Эриком тен Хагом.
Полузащитник был отстранен от работы с основой «Манчестер Юнайтед» после того, как публично отреагировал на критику со стороны главного тренера.
На этой неделе Санчо отказался извиняться перед Эриком тен Хагом, что и привело к его переводу на работу по индивидуальной программе.
По данным ESPN, тен Хаг не отступит от требования принести извинения – как в частном порядке, так и в виде публичного заявления. И если Санчо окончательно откажется, то это, скорее всего, будет означать, что он покинет «Манчестер Юнайтед» в январе.
Санчо – не первый игрок «МЮ», которого попросили извиниться перед теном Хагом. В прошлом сезоне Криштиану Роналду вернули в состав только после публичных извинений.
Напомним, вингер 3 сентября пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».
Санчо написал в твиттере о непопадании в заявку команды: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален.
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Тут ещё вопрос, кто должен извиняться первым, хотя оба красавцы
Все равно полностью мы правды не узнаем кто прав,а кто нет.
Я на месте Санчо ушел. Не идет у него в МЮ
Плюс попробует себя в другом клубе
Обида, это чувтсво, которому подвержены или дети или инфалнтильные люди.
Человек может быть зол, может быть расстроен или разочарован, но взрослый человек в состоянии обиды это бред.
Ну, разве, что если этот человек девушка.