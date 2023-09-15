Санчо может покинуть «МЮ» зимой, если не извинится перед тен Хагом. Тренер не отступит от требования

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Джейдон Санчо может покинуть «МЮ», если не извинится перед Эриком тен Хагом.

Полузащитник был отстранен от работы с основой «Манчестер Юнайтед» после того, как публично отреагировал на критику со стороны главного тренера.

На этой неделе Санчо отказался извиняться перед Эриком тен Хагом, что и привело к его переводу на работу по индивидуальной программе.

По данным ESPN, тен Хаг не отступит от требования принести извинения – как в частном порядке, так и в виде публичного заявления. И если Санчо окончательно откажется, то это, скорее всего, будет означать, что он покинет «Манчестер Юнайтед» в январе.

Санчо – не первый игрок «МЮ», которого попросили извиниться перед теном Хагом. В прошлом сезоне Криштиану Роналду вернули в состав только после публичных извинений.

Напомним, вингер 3 сентября пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».

Санчо написал в твиттере о непопадании в заявку команды: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален.

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69 комментариев

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Konstar
это уже Дон Хаг, а не Тен Хаг
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Отец Абду
Ответ ILya__Filimonov
Эх Все равно полностью мы правды не узнаем кто прав,а кто нет. Я на месте Санчо ушел. Не идет у него в МЮ Плюс попробует себя в другом клубе
Хочешь узнать правду?:) То тогда жди интервью с Пирсом Морганом
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6tspey7tb5
Тен Хаг может сам до зимы не продержаться.
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Street Fighter
Ответ ILya__Filimonov
Эх Все равно полностью мы правды не узнаем кто прав,а кто нет. Я на месте Санчо ушел. Не идет у него в МЮ Плюс попробует себя в другом клубе
Санчо не прав, тренер прав, что тут понимать то? Нельзя выносить сор из избы. Есть этика профессиональная, правила. Если ты их нарушаешь, до свидания. А если начальник не будет наказывать сотрудника за такое, то и весь трудовой коллектив не будет уважать такого начальника. Во взрослой жизни всё именно так, и тут нет никаких вариантов
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rigobersong
Шикарные фланги будут у Хетафе Санчо и Гринвуд:))
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Real_v_dushe
Ответ Vezdexodof
Без дисциплины не будет игры и результатов.
В Реале главный тренер Анчелотти и, что в первый его приход, что во второй никакой железной дисциплины у нас в клубе нет. В клубе семейная атмосфера с нормальными человеческими отношениями. Кто не выдерживает конкуренцию, тот не попадает в состав и тому об этом прямо и спокойно говорят. Чтобы играть хорошо в футбол и завоёвывать трофеи, не нужно в команде строить концлагерь. Обычно "жёсткие" тренеры заканчивают за 3 года. Дисциплина вырабатывается не таким образом, а единым, добровольным стремлением людей к цели и пониманием пути, как её достичь. Это самый эффективный путь.
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TravenS
Ответ Street Fighter
Санчо не прав, тренер прав, что тут понимать то? Нельзя выносить сор из избы. Есть этика профессиональная, правила. Если ты их нарушаешь, до свидания. А если начальник не будет наказывать сотрудника за такое, то и весь трудовой коллектив не будет уважать такого начальника. Во взрослой жизни всё именно так, и тут нет никаких вариантов
Так сор из избы тренер первый вынес, лол)
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Семён Жуйло
В таких условиях я бы не стал извиняться. Такое ощущение, что весь мир сидит с попкорном, и ждет, когда ты падёшь на колени. Санчо найдёт, где в футбол поиграть.
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ta-tosha
Бучу поднял сам Эрик. И репутация в этой истории самого Санчо пострадала в 10 раз больше, чем у тренера.
Тут ещё вопрос, кто должен извиняться первым, хотя оба красавцы
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Тюменский медвежонок
даже при условии что у Санчо характер "не подарок" судя по всем многочисленным ситуациям, но поражает что это уже второй случай у тен Хага за год, по моему возникает тенденция что дело не только в игроках, далеко не в игроках...
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Vezdexodof
Ответ Dvin
Не являюсь болельщиком МЮ, но не проще ли с 10Хагом попрощаться?) да, выстраивает дисциплину, воспитывает игроков. Но я всегда думал, что главное в топ-клубе результат. А он разве есть? Или может быть игра МЮ внушает ужас соперникам?) смотрел матчи с ТТХ и Арсеналом, там МЮ возили весь матч. Воспитание воспитанием, но игрой команды тренер вообще планирует заниматься?))
Без дисциплины не будет игры и результатов.
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Real_v_dushe
Ответ Street Fighter
Санчо не прав, тренер прав, что тут понимать то? Нельзя выносить сор из избы. Есть этика профессиональная, правила. Если ты их нарушаешь, до свидания. А если начальник не будет наказывать сотрудника за такое, то и весь трудовой коллектив не будет уважать такого начальника. Во взрослой жизни всё именно так, и тут нет никаких вариантов
Скандал раздул сам МЮ, именно клуб постоянно подкидывал в прессу дрова для него, чтобы гнобить Санчо. Сейчас же всё вышло из-под контроля и ничем хорошим не видится ни в каком виде эта ситуация. Вина лежит исключительно на самом клубе и 7хаге, в случае которых давно уже никаким профессионализмом не пахнет. Игрок может перестать быть профи, но вот клуб нет, не может до такой степени деградировать.
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Манковский
Ответ ta-tosha
Бучу поднял сам Эрик. И репутация в этой истории самого Санчо пострадала в 10 раз больше, чем у тренера. Тут ещё вопрос, кто должен извиняться первым, хотя оба красавцы
Какую бучу поднял тренер? Его спросили почему игрок не попал в состав, тренер ответил что тот не был готов к матчу.
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Демьян=)
Ответ ta-tosha
Бучу поднял сам Эрик. И репутация в этой истории самого Санчо пострадала в 10 раз больше, чем у тренера. Тут ещё вопрос, кто должен извиняться первым, хотя оба красавцы
какую ещё бучу? тренер работает с прессой и как он считает нужным так и отвечает на вопросы журналистов. заметь, он не в твитерах и фейсбуках это написал а отвечал на вопрос журналиста. публично критиковать тренера нужно иметь достаточные основания или хотя бы ИДЕАЛЬНУЮ репутацию, но какая она у санчо? во всех клубах у него были проблемы с дисциплиной.
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ILya__Filimonov
Эх
Все равно полностью мы правды не узнаем кто прав,а кто нет.
Я на месте Санчо ушел. Не идет у него в МЮ
Плюс попробует себя в другом клубе
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EKSPERT
Ответ Татьяна Титова
Извиниться за что?
За неуважение и за порчу авторитета тренера в публичном пространстве?
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Shikari
Если Тен Хаг ждет извенений, значит он обижен.
Обида, это чувтсво, которому подвержены или дети или инфалнтильные люди.
Человек может быть зол, может быть расстроен или разочарован, но взрослый человек в состоянии обиды это бред.
Ну, разве, что если этот человек девушка.
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Демьян=)
Ответ Манковский
Какую бучу поднял тренер? Его спросили почему игрок не попал в состав, тренер ответил что тот не был готов к матчу.
видимо здесь как и в предыдущих новостях про санчо орудуют тенхагауты, адекватные комменты тонут в минусах.
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Андрей
Ответ 6tspey7tb5
Тен Хаг может сам до зимы не продержаться.
прикинь уйдут зимой вместе в Дортмунд)))
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Guillermo
Ответ Street Fighter
Санчо не прав, тренер прав, что тут понимать то? Нельзя выносить сор из избы. Есть этика профессиональная, правила. Если ты их нарушаешь, до свидания. А если начальник не будет наказывать сотрудника за такое, то и весь трудовой коллектив не будет уважать такого начальника. Во взрослой жизни всё именно так, и тут нет никаких вариантов
Кто был прав покажут результаты. ФК - это не офис, где планктон можно менять без разбору
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kaviknat
Ответ Real_v_dushe
Манчестер Юнайтед хотел за него в это лето 75 млн!!!! Это не шутка, именно столько они 2,5 недели назад запрашивали за него. Для понимания, насколько там люди уже в неадеквате. И вот они хотели получить за него деньги, а теперь они получат 0 из-за того, что кто-то запустил 2 сезон большого босса на их мостике. Не имеет значения, какой игрок Санчо, прав он или нет в этой всей ситуации, этот клуб в неадеквате явном.
Можно пруф?
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ya_za_ac_milan
Это ТенХагу надо извиняться перед фанатами МЮ за позорную игру, скандалы и пустую растрату денег, провокации.
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Манковский
Эрик э-рон-дон-дон Хаг
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Алексей Ненахов
Терпения Санчо , 5-6 игр и Тен Хаг станет безработным
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Street Fighter
Ответ Guillermo
Кто был прав покажут результаты. ФК - это не офис, где планктон можно менять без разбору
А что это?) ФК — это такой же офис с контрактом, трудоустройством, выплатами зарплаты и начальством. Вообще ничем не отличается
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