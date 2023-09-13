Ничья России и Катара, политический скандал на игре Румынии с Косово, СКА Ротенберга проиграл 3-й матч подряд, Кагановская будет выступать в дуэте с Некрасовым и другие новости

1. Сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1) на выезде в товарищеском матче благодаря голу Александра Солдатенкова на 90-й минуте. У команды Валерия Карпина 1 победа и 5 ничьих за последние 7 матчей.

2. В квалификации Евро-2024 Испания забила 6 голов Кипру, Италия обыграла Украину (2:1), Норвегия победила Грузию (Холанд забил, Хвича продлил серию без голов до 20 матчей). Все итоги дня – тут.

3. Матч Румынии и Косово прервали на 50 минут из-за баннеров и кричалок «Косово – это Сербия» и «Бессарабия – это Румыния». Ультрас хозяев также жгли и бросали файеры.

4. СКА проиграл третий матч подряд – 0:3 от «Спартака». Алекс Гальченюк ни разу не бросил по воротам, у него ни одного гола в 5 играх. Команда Ротенберга идет на 9-м месте на Западе – ниже только «Сочи» и «Витязь».

«Торпедо» выиграло все 4 матча сезона, команда Ларионова – единственная без поражений в КХЛ. Остальные результаты дня можно изучить здесь.

5. Василиса Кагановская будет выступать в дуэте с Максимом Некрасовым. Ее дуэт с Ангелополом распался из-за контракта.

6. В южноамериканской квалификации ЧМ-2026 сборная Аргентины без Лионеля Месси разгромила Боливию в гостях – 3:0.

Бразилия одолела Перу (1:0). Перед матчем перуанские шаманы провели ритуал против Неймара: «Мы нейтрализовали его, связав ноги, чтобы он плохо играл».

7. Министр спорта России Олег Матыцин допустил введение Fan ID для посещения хоккейных матчей: «Теоретически это возможно. Хотя решение должно и будет приниматься с учетом интересов ФХР и КХЛ».

8. «Ювентус» из-за допинга Погба вправе расторгнуть контракт и не платить ему зарплату. Поль купил добавку в США по совету друга-врача.

9. Месси купил особняк на береговой линии во Флориде за 10,8 млн долларов. Там есть 8 спален, тренажерный зал, комната СПА, бассейн, площадь здания – 975 квадратных метров.

10. Футбольный союз Нидерландов заплатил более 1 млн евро хакерам из России, чтобы те не выложили паспортные данные, адреса и сведения о зарплатах игроков.

11. Сергей Бубка заявил, что не ведет бизнес в ДНР. Олимпийский чемпион, экс-глава НОК Украины считает, что против него началась «кампания по уничтожению репутации».

12. Вадим Евсеев возглавил «Кубань», контракт – до конца сезона. Тренера уволили из «Факела» неделю назад.

13. Квотербек «Нью-Йорк Джетс» Аарон Роджерс выбыл до конца сезона из-за травмы. 4-кратный MVP провел на поле за новый клуб 75 секунд.

Цитаты дня.

Путин об участии россиян в Олимпиаде: «Нужно руководствоваться интересами спортсменов. Решение за ними»

Карпин о России: «Эта сборная была 2-й в квалификации два года назад. Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из РПЛ, даю совет»

Акинфеев о старте карьеры: «Не скажу, что попал в самую сильную команду Европы, но в десятке ЦСКА был»

Федченко о побеге Горбачевой: «В ее поступке считаю себя виноватой на сто процентов. У нас был конфликт – бытовой, не имеющий отношения к спорту»

Рубиалес о поцелуе с Эрмосо: «Смысл был таким же, как и в поцелуе с дочерью – никакого сексуального подтекста, никакой агрессии. Мне следовало действовать более сдержанно»

Журналист Бенуа: «У Михаэля Шумахера нужно отнять титул 1994 года»

Александр Шлеменко: «Никогда не буду называть себя россиянином. Что это за слово? Я русский!»

Владимир Путин: «Международный спорт и олимпийское движение деградируют. Так или иначе будут создаваться альтернативные движения»

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