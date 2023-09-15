Елена Вяльбе: «Мое мнение – без флага и гимна нам на Олимпийские игры выезжать не надо. И моя позиция не поменяется»

Теги Олимпийская сборная России ФЛГР Елена Вяльбе дискриминация Лыжи

Елена Вяльбе вновь выступила против участия в Олимпиаде в нейтральном статусе.

«Мое мнение – без флага и гимна нам на Олимпийские игры выезжать не надо. Про декларацию я уже вообще ничего не говорю, это полная дискриминация. И моя позиция не поменяется», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что в вопросе участия в соревнованиях нужно руководствоваться интересами спортсменов, а решение остается за ними.

Следующие Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

«Процедура нейтрализации – моральный выбор каждого». Нашим спортсменам намекнули, что ехать на Олимпиаду не стоит

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18 комментариев

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Social Warrior
Советую ей в ближайшее время не летать на самолётах..
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Александр Сачков
В прошлые годы Вяльбе это не мешало.
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Вечно в бане
Уууу какая принципиальная. Ну посмотрим, как дальше будет.

Есть уже один принципиальный любитель сбивать самолеты, у которого тоже позиция не поменяется. Плохо закончил.
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Sanan1908
А если шеф скажет идти?)) что тогда она ответит
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Классный руководитель
со дна постучали
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SkierNSK
Вяльбе и перед ОИ-18 говорила, что против поездки и сама бы на таких условиях не поехала, но решать спортсменам, и поехавших поддерживала и во время ОИ и после.
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Алар
Судя по тому, что Путин обозначил своё мнение по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2024, а Вяльбе даже после этого остается на своей позиции, то я жду смены позиции Вяльбе в иерархии сборной России по лыжам!
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Kanonir152
Да и хрен с тобой, старая женщина.
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Savardus
Вас, Елена, на летние игры никто и не зовет
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dimonivanov
Никак не пойму, а что было в Пхенчане? И в Токио? Какой там флаг был?
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Альтависта
Против царя попёрла??
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Заборостроитель
Твердо и чётко
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SkierNSK
Ответ Ярик01
Почему в 1992 году поехала под олимпийским флагом и свою золотую медаль получила под 9-ю симфонию Бетховена.
Потому что поездка в составе команды СНГ, которая больше/сильнее отдельной команды РФ, и поездка в составе команды, с недопущенными лидерами, немного разные вещи.
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