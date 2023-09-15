Чемпионат Германии. «Бавария» против «Байера», «Дортмунд» сыграет с «Фрайбургом» в субботу

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«Бавария» в пятницу примет «Байер» в 4-м туре Бундеслиги.

В субботу «РБ Лейпциг» сыграет дома с «Аугсбургом», дортмундская «Боруссия» встретится в гостях с «Фрайбургом».

Завершится тур в воскресенье матчем «Дармштадт» – «Боруссия» Менхенгладбах.

Чемпионат Германии

4-й тур

Бавария – Байер
Дата проведения
15 сентября, 21.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

РБ Лейпциг – Аугсбург
Дата проведения
16 сентября, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фрайбург – Боруссия Д
Дата проведения
16 сентября, 16.30, «Европа-Парк-Штадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вольфсбург – Унион
Дата проведения
16 сентября, 16.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Майнц – Штутгарт
Дата проведения
16 сентября, 16.30, «Мева Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кельн – Хоффенхайм
Дата проведения
16 сентября, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бохум – Айнтрахт Ф
Дата проведения
16 сентября, 19.30, «Рурштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хайденхайм – Вердер
Дата проведения
17 сентября, 16.30, «Фойт-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Дармштадт – Боруссия М
Дата проведения
17 сентября, 18.30, «Штадион ам Белленфалльтор»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

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2 комментария

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Reims Start 2023
Всем хорошего Тура и
отличных выходных
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Михо
Итак встреча лидеров, пятница вечер отличное начало уикэнда, хороший экзамен для Баварии, этот Байер не будет легкой добычей. Посмотрим на дуэль Тухель Алонсо, Болеть конечно буду за Баварию, хотя из них двоих лучше отношусь к Алонсо)
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