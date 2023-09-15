Чемпионат Германии. «Бавария» против «Байера», «Дортмунд» сыграет с «Фрайбургом» в субботу

«Бавария» в пятницу примет «Байер» в 4-м туре Бундеслиги.

В субботу « » сыграет дома с « », дортмундская « » встретится в гостях с « ».

Завершится тур в воскресенье матчем «Дармштадт» – «Боруссия» Менхенгладбах.

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

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