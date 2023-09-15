Чемпионат Германии. «Бавария» против «Байера», «Дортмунд» сыграет с «Фрайбургом» в субботу
«Бавария» в пятницу примет «Байер» в 4-м туре Бундеслиги.
В субботу «РБ Лейпциг» сыграет дома с «Аугсбургом», дортмундская «Боруссия» встретится в гостях с «Фрайбургом».
Завершится тур в воскресенье матчем «Дармштадт» – «Боруссия» Менхенгладбах.
4-й тур
- Дата проведения
- 15 сентября, 21.30, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 16 сентября, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 16 сентября, 16.30, «Европа-Парк-Штадион»
- Дата проведения
- 16 сентября, 16.30, «Фольксваген-Арена»
- Дата проведения
- 16 сентября, 16.30, «Мева Арена»
- Дата проведения
- 16 сентября, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
- Дата проведения
- 16 сентября, 19.30, «Рурштадион»
- Дата проведения
- 17 сентября, 16.30, «Фойт-Арена»
- Дата проведения
- 17 сентября, 18.30, «Штадион ам Белленфалльтор»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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