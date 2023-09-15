Мостовой ответил Абаскалю: «Расслабься, посмотри парочку моих голов и получи кайф. Смешно, когда про меня говорят люди, которые смотрят футбол с вертолета»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой отреагировал на слова тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

В интервью Sports.ru Абаскаль рассказал, как относится к критике со стороны Мостового: «Когда вы плохо высказываетесь о человеке, которого не знаете, ваши слова больше говорят о вас, чем о нем. Невежество – обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте».

«Пускай Абаскаль вечером включит ютуб и напишет в поиске «голы Мостового в Испании». Он получит большое удовольствие от увиденного. Это смешно, когда про меня говорят люди, которые смотрят футбол с вертолета.

Я буду говорить что хочу. Расслабься, Абаскаль, посмотри парочку хотя бы моих голов и получи кайф от этого.

Хочу оказаться на его месте, ха-ха? Нет, конечно! Я всегда удивляюсь, как такие люди, как он, могут работать на таких должностях и в таких клубах», – сказал экс-игрок «Спартака».

Интервью Абаскаля Sports.ru. Что происходит со «Спартаком»?

Мостовой об Абаскале: «Как был ноунеймом для меня, так и останется. У него все хорошо – зарплата вовремя, деньги большие»

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121 комментарий

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Barry
Мостовой: Да не подгорает у меня!
+171
-12
+159
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Oleg Olegov
"Хочу оказаться на его месте, ха-ха? Нет, конечно!"

Блин, а чего же тогда хочет Александр? Я запутался(
+125
-5
+120
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oldparakhod
Как в рекламе было.
Фиговая у вас квартира, мне бы такую.
+47
0
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Salamat Beisebaev
Где подать петицию, чтобы не публиковали на этом сайте новости с тегом царь Ла Лиги и всея Руси?
+43
-2
+41
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Aleksey Yashin
"Вечером включить ютуб и написать в поиске «голы Мостового в Испании». Получить большое удовольствие от увиденного."

Выяснилось как Мостовой проводит вечера
+33
-1
+32
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arspurs9
Ну очередное доказательство того, что Абаскаль по интеллекту на несколько световых лет впереди Мостового.
+32
-9
+23
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Роман
Ответ Salamat Beisebaev
Где подать петицию, чтобы не публиковали на этом сайте новости с тегом царь Ла Лиги и всея Руси?
И медиа футбол
+21
-1
+20
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utsh44psmr
Ответ Barry
Мостовой: Да не подгорает у меня!
Это фен
+19
-1
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Роман
Ответ Oleg Olegov
"Хочу оказаться на его месте, ха-ха? Нет, конечно!" Блин, а чего же тогда хочет Александр? Я запутался(
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+13
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Bartez1986
это было первое из 100500 интервью Мостового об Абаскале за сегодня на спортсе
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Antoniom
Новость плохо структурирова. Непонятно, где заканчиваются слова одного и начинаются другого. Редактору не заметку.
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Ебздрогыч
У царя уроки в школе тренеров кончились, теперь может и ответить
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Антимосковский
Ответ Oleg Olegov
"Хочу оказаться на его месте, ха-ха? Нет, конечно!" Блин, а чего же тогда хочет Александр? Я запутался(
из этих слов косвенно следует, что Мостовой считает, что и ему не место на такой должности, как и Абаскалю, но это было бы слишком адекватно для царя
+4
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Kranmeister
Ответ Aleksey Yashin
"Вечером включить ютуб и написать в поиске «голы Мостового в Испании». Получить большое удовольствие от увиденного." Выяснилось как Мостовой проводит вечера
Да под винишко!
+4
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Егор Годин
Ответ Oleg Olegov
"Хочу оказаться на его месте, ха-ха? Нет, конечно!" Блин, а чего же тогда хочет Александр? Я запутался(
Оказаться на его месте = не уметь чеканить
Разве это нужно Царю?
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Евгений Резцов
по манере игры Мостовой похож на Фигу или Пиреса. Техничный русский футболист, отвык таких видеть
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undermail@mail.ru
Надо сказать, что игроком Мостовой был отменным, впрочем ума ему это не прибавляет.
+4
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Politruk
А от голов Мостового в Испании действительно можно кайфануть.
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Тимур Таубаев
Не ну ЧСВ конечно , уровень : ЦАРЬ
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interested
Спортс вдруг не по-детски впрягся за рыжего - проплатили?
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Товарищ Летчик
Уважаемая редакция спортсру!
Очень не хватает оценки «клоун» к новостям о ЦАРЕ, добавьте пожалуйста
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Жорег Борщофф
Ответ Мяти
Человек голы Лео Месси в живую видел, о чём этот таракан подбитый говорит вообще))
Офигеть. Вот это достижение! Памятник на године героя надо поставить!
+2
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werowolf-gears
И в чем он не прав?
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Roman Araslanov
Да не бомбит у меня! Не бомбит!
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ɔculpa
"Нет, конечно"))
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