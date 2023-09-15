Мостовой ответил Абаскалю: «Расслабься, посмотри парочку моих голов и получи кайф. Смешно, когда про меня говорят люди, которые смотрят футбол с вертолета»

Александр Мостовой отреагировал на слова тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

В интервью Sports.ru Абаскаль рассказал, как относится к критике со стороны Мостового: «Когда вы плохо высказываетесь о человеке, которого не знаете, ваши слова больше говорят о вас, чем о нем. Невежество – обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте».

«Пускай Абаскаль вечером включит ютуб и напишет в поиске «голы Мостового в Испании». Он получит большое удовольствие от увиденного. Это смешно, когда про меня говорят люди, которые смотрят футбол с вертолета.

Я буду говорить что хочу. Расслабься, Абаскаль, посмотри парочку хотя бы моих голов и получи кайф от этого.

Хочу оказаться на его месте, ха-ха? Нет, конечно! Я всегда удивляюсь, как такие люди, как он, могут работать на таких должностях и в таких клубах», – сказал экс-игрок «Спартака».

Интервью Абаскаля Sports.ru. Что происходит со «Спартаком»?

Мостовой об Абаскале: «Как был ноунеймом для меня, так и останется. У него все хорошо – зарплата вовремя, деньги большие»

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