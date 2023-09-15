Кендрик Перкинс: «В НБА играют лучшие баскетболисты планеты. Любой, кто выиграл титул, на своем пути обыграл лучших соперников – значит, стал чемпионом мира. Точка»

Теги Кендрик Перкинс НБА Ноа Лайлс Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Чемпион НБА-2008 Кендрик Перкинс в эфире NBA Today поделился мнением, что обладатели Кубка Ларри О’Брайена могут считать себя чемпионами мира.

Ранее американский спринтер Ноа Лайлс сказал, что чемпионы НБА не могут называть себя чемпионами мира, что вызывало бурную реакцию в сети.

«Когда я думаю об НБА, слово, которое приходит на ум – глобальная. НБА – всемирный бренд, что означает, что у нас играют баскетболисты со всей планеты. Некоторые международные игроки даже входят в мой Топ-7 лучших в мире.

Следовательно, любой, кто стал чемпионом НБА, на своем пути обыграл лучших соперников на планете. Значит, стал чемпионом мира. Точка», – сказал Перкинс.

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7 комментариев

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Pertinax Gandi
Обычный американский шовинизм. С другой стороны в пору отстранения России нам надо брать с них пример - переименовать все чемпионаты России по всем видам спорта в чемпионаты мира.
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кандид
Перк, тогда по этой логике ты и олимпийским чемпионом себя можешь называть.
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Никодим Цацкин
а почему не вселенной?)))
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Ed Monix
Юридически не могут они себя чемпионами мира называть, так как клубы имеют в составах иностранных игроков. В лёгкой атлетике, например, результат в эстафете не будет засчитан как рекорд мира, если в составе команды участники из разных стран
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<~Inter~>
в бриллиантовой лиге выступают лучшие легкоатлеты миры, но ни один победитель не называет себя лучшим в мире
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Ocelot
Ответ <~Inter~>
в бриллиантовой лиге выступают лучшие легкоатлеты миры, но ни один победитель не называет себя лучшим в мире
не лучшими в мире а чемпионами мира что является официальным титулом, лучшими в мире даже в той же легкой атлетике называют себя как раз многие
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