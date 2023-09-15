Кендрик Перкинс: «В НБА играют лучшие баскетболисты планеты. Любой, кто выиграл титул, на своем пути обыграл лучших соперников – значит, стал чемпионом мира. Точка»

Чемпион НБА-2008 Кендрик Перкинс в эфире NBA Today поделился мнением, что обладатели Кубка Ларри О’Брайена могут считать себя чемпионами мира.

Ранее американский спринтер Ноа Лайлс сказал, что чемпионы НБА не могут называть себя чемпионами мира, что вызывало бурную реакцию в сети.

«Когда я думаю об НБА, слово, которое приходит на ум – глобальная. НБА – всемирный бренд, что означает, что у нас играют баскетболисты со всей планеты. Некоторые международные игроки даже входят в мой Топ-7 лучших в мире.

Следовательно, любой, кто стал чемпионом НБА, на своем пути обыграл лучших соперников на планете. Значит, стал чемпионом мира. Точка», – сказал Перкинс.

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