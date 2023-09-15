Бойцовский клуб РЕН ТВ в Элисте: Минеев против Карвальо и другие бои
15 сентября в Элисте (Калмыкия) пройдет турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого состоится поединок по правилам кикбоксинга между Владимиром Минеевым и Рафаэлем Карвальо.
Другие бои вечера:
- Владислав Туйнов – Ли Ху;
- Анастасия Янькова – Янь Юйсинь;
- Денис Бурматов – Вадим Апсит.
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