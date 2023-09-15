Бойцовский клуб РЕН ТВ в Элисте: Минеев против Карвальо и другие бои

15 сентября в Элисте (Калмыкия) пройдет турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого состоится поединок по правилам кикбоксинга между и Рафаэлем Карвальо.

Другие бои вечера:

Владислав Туйнов – Ли Ху;

Анастасия Янькова – Янь Юйсинь;

Денис Бурматов – Вадим Апсит.

Владимир Минеев: «Я стал депутатом Донецкого народного совета»

Гаджиев объявил о сборе средств на бой Минеева и Исмаилова

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS