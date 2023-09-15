Бойцовский клуб РЕН ТВ в Элисте: Минеев против Карвальо и другие бои

Теги Владимир Минеев Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

15 сентября в Элисте (Калмыкия) пройдет турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого состоится поединок по правилам кикбоксинга между Владимиром Минеевым и Рафаэлем Карвальо.

Другие бои вечера:

  • Владислав Туйнов – Ли Ху;
  • Анастасия Янькова – Янь Юйсинь;
  • Денис Бурматов – Вадим Апсит.

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1 комментарий

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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Надеюсь бразилец нокаутирует депутата ЦУМа
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