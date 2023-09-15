Суд запретил Рубиалесу приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров. Экс-глава RFEF поцеловал футболистку после финала ЧМ

Луис Рубиалес больше не сможет поцеловать Дженнифер Эрмосо из-за запрета.

Как передает Telecinco, по решению судьи Франсиско де Хорхе экс-президенту Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) не разрешается находиться в радиусе 200 метров от футболистки. Изначально прокурор требовал установить 500-метровую дистанцию.

Также Рубиалесу не позволяется общаться с , пока идет расследование дела о поцелуе после финала ЧМ-2023.

При этом требование прокурора о явке Рубиалеса в суд каждые 15 дней было отклонено. Также был отклонен запрос об аресте имущества экс-президента, поданный в рамках частного обвинения.

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