Суд запретил Рубиалесу приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров. Экс-глава RFEF поцеловал футболистку после финала ЧМ

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол светская хроника Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Луис Рубиалес больше не сможет поцеловать Дженнифер Эрмосо из-за запрета.

Как передает Telecinco, по решению судьи Франсиско де Хорхе экс-президенту Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) не разрешается находиться в радиусе 200 метров от футболистки. Изначально прокурор требовал установить 500-метровую дистанцию.

Также Рубиалесу не позволяется общаться с Эрмосо, пока идет расследование дела о поцелуе после финала ЧМ-2023.

При этом требование прокурора о явке Рубиалеса в суд каждые 15 дней было отклонено. Также был отклонен запрос об аресте имущества экс-президента, поданный в рамках частного обвинения.

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46 комментариев

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Саша Пушкин
Теперь только воздушные поцелуи.😘😘😘
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Отец Абду
Ответ Саша Пушкин
Теперь только воздушные поцелуи.😘😘😘
Рубиалес заходит в какой то сайт, и там:

"Эрмосо, 200 метров от вас"
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Копатель морей
Эрмосо, когда Рубиалес приблизился на 199 метров: "Он причиняет мне столько боли и страдания😭"
+15
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raptor86
Ответ Федя Букин
А ей к нему?🤔
В таком случае, он должен убегать, увеличивая дистанцию.
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ретроградный меркурий
Да он теперь и сам не подойдет, даже за деньги. Совсем уже с ума посходили со своими повестками. Будь в силе аутодафе, как во времена инквизиции, бедолагу бы прилюдно на центральной площади сожгли.
+7
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Алексей Ильин
Так она и на расстоянии километра способна оскорбиться XD
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Манковский
Надо было мужика целовать, уже новым королем Испании стал.
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Самозанятый
Интересно, воздушный поцелуй считается в Испании сексуальным насилием?
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Семён Жуйло
Мне интересно, кто получил бОльшую психологическую травму - футболистка или Рубиалес после все этой травли?
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Born is the King
Ответ ретроградный меркурий
Да он теперь и сам не подойдет, даже за деньги. Совсем уже с ума посходили со своими повестками. Будь в силе аутодафе, как во времена инквизиции, бедолагу бы прилюдно на центральной площади сожгли.
Там не только Рубиалес и другой нормальный мужик не пойдет. Теперь только лесбиянки для Эрмосо
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Пинающий Достоинства
Мракобесие
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Александр Колосов
Этот мир сошёл с ума
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HellLight
эрмосо сама не знала, что такой пострадавшей является. нашлись те кто может подсказать, попутно неплохо заработав на этом.
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xxx-xxx
Кто мерить будет, в случаи тревоги ?)))
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Дед Щукарь порожняк не гонит
А ей к Рубиалесу можно приближаться ближе, чем на 200 метров? Ваще, идиотские законы, особенно умиляет 2 или 3 пожизненных. 😊
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Tun
С рулеткой будет ходить
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Семен Романов
Ответ Самозанятый
Интересно, воздушный поцелуй считается в Испании сексуальным насилием?
Воздушное насилие или попытка к домогательству
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bostonKG
Да он и без решения суда будет ее за милю обходить
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dzenga 1
Долго этот сериал будет еще идти ?
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Born is the King
Там не только Рубиалес и другой нормальный мужик не пойдет. Теперь только лесбиянки для Эрмосо
Так ей и надо! 😊
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Spaten
Рубиалес: А где же теперь я буду столоваться?))
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dedushka
Пипец, испанцы бьют все рекорды идиотизма. Давайте на Луну его отправим на пару лет?
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Федя Букин
А ей к нему?🤔
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Spartakovec navsegda
Судья должен подать в отставку. Рубиалес сможет отправлять воздушные поцелуи с 200 метров + сантиметры - это явная попытка вновь позволить ему взяться за старое.
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nik name
воздушные поцелуи будет делать)
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