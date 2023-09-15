Чемпионат России по лыжероллерам-2023. Степанова, Истомина, Прокофьева, Крупицкая, Пантрина пробегут коньковую «разделку» на 15 км

15 сентября на чемпионате России по лыжероллерам женщины пробегут коньковую «разделку» на 15 км.

Лыжероллеры

Чемпионат России

Малиновка, Архангельская область

Женщины

15 км, свободный стиль, раздельный старт

Начало – 11.00 по московскому времени.

Старт-лист

33. ...

38. ...

44. Алеся Рушенцева

45. Ольга Царева

46. Виктория Трошина

47. Светлана Заборская

48. Арина Кусургашева

49.

50.

51. Елизавета Шалабода

52. Алена Перевозчикова

53.

54. Майя Новикова

55. Диана Артемьева

56. Лидия Горбунова

57. Вероника Степанова

58. Мария Истомина

59. Анастасия Прокофьева

60. Екатерина Смирнова

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.

Расписание чемпионата России по лыжероллерам-2023 в Малиновке