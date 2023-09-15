Чемпионат России по лыжероллерам-2023. Степанова, Истомина, Прокофьева, Крупицкая, Пантрина пробегут коньковую «разделку» на 15 км

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России лыжероллеры Ольга Царева Алиса Жамбалова Лидия Горбунова (Дуркина) Майя Якунина Мария Истомина Светлана Заборская Екатерина Смирнова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Елизавета Шалабода Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Евгения Крупицкая Виктория Трошина Елизавета Пантрина (Бекишева) Алеся Рушенцева Алена Перевозчикова Алина Пеклецова Диана Артемьева Арина Кусургашева Лыжи

15 сентября на чемпионате России по лыжероллерам женщины пробегут коньковую «разделку» на 15 км.

Лыжероллеры

Чемпионат России

Малиновка, Архангельская область

Женщины

15 км, свободный стиль, раздельный старт

Начало – 11.00 по московскому времени. 

Старт-лист

33. Алина Пеклецова... 

38. Анастасия Фалеева...

44. Алеся Рушенцева

45. Ольга Царева 

46. Виктория Трошина

47. Светлана Заборская

48. Арина Кусургашева

49. Алиса Жамбалова

50. Елизавета Пантрина

51. Елизавета Шалабода

52. Алена Перевозчикова

53. Евгения Крупицкая

54. Майя Новикова

55. Диана Артемьева

56. Лидия Горбунова

57. Вероника Степанова

58. Мария Истомина

59. Анастасия Прокофьева

60. Екатерина Смирнова

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.

Расписание чемпионата России по лыжероллерам-2023 в Малиновке

1 комментарий

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SkierNSK
Тот случай, когда у женщин должна быть заруба интереснее, чем у мужиков. И коньковая разделка теперь самый конкурентный вид программы, пожалуй. Интересно, как близко будут Пеклецова и Никитина к лидерам.
Судя по высотным сборам, Степанова ещё прибавила.
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