Николоз Кутателадзе эффектно забил в первой же игре за «Пари НН».

Форвард вышел на поле на 82-й минуте матча 8-го тура Мир с «Динамо» (1:1).

На 88-й он получил мяч после прострела хавбека и пяткой отправил его в сетку.

не играл в России с 2022 года – тогда он выступал за «Спартак-2». Последний сезон футболист провел в «Родезе», ни разу не появившись на поле.

Подробно со статистикой дебютанта « » можно ознакомиться здесь.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS