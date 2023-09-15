Кутателадзе пяткой забил в дебютном матче за «Пари НН» – «Динамо» на 88-й. Форвард вышел на 82-й
Николоз Кутателадзе эффектно забил в первой же игре за «Пари НН».
Форвард вышел на поле на 82-й минуте матча 8-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (1:1).
На 88-й он получил мяч после прострела хавбека Хуана Мануэля Боселли и пяткой отправил его в сетку.
Кутателадзе не играл в России с 2022 года – тогда он выступал за «Спартак-2». Последний сезон футболист провел в «Родезе», ни разу не появившись на поле.
Подробно со статистикой дебютанта «Пари НН» можно ознакомиться здесь.
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