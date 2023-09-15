Кутателадзе пяткой забил в дебютном матче за «Пари НН» – «Динамо» на 88-й. Форвард вышел на 82-й

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Пари НН Хуан Мануэль Боселли Николоз Кутателадзе Футбол

Николоз Кутателадзе эффектно забил в первой же игре за «Пари НН».

Форвард вышел на поле на 82-й минуте матча 8-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (1:1).

На 88-й он получил мяч после прострела хавбека Хуана Мануэля Боселли и пяткой отправил его в сетку.

Кутателадзе не играл в России с 2022 года – тогда он выступал за «Спартак-2». Последний сезон футболист провел в «Родезе», ни разу не появившись на поле.

Подробно со статистикой дебютанта «Пари НН» можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев

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Пушка_Кутепова
Ответ Ильшат Ильшатов
Раз в год как говорится....
Шунин спасает ?
+16
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Сергей48
Кутателадзе конечно виртуоз! Какой красавец забил👍 Раз пять посмотрел, насладился)
+6
0
+6
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Скорый поезд
Ай да Кутателадзе! Вырвал ничью для Нижнего! Не растерялся, остроумно сыграл, молодец парень!
+3
0
+3
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Сергей48
Ответ Джульетта Джульетта
Приобретение стоимостью... €20К. Да, да, не 200, а 20! 😂
👍😁
+1
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Ильшат Ильшатов
Раз в год как говорится....
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Джульетта Джульетта
Ответ Сергей48
Кутателадзе конечно виртуоз! Какой красавец забил👍 Раз пять посмотрел, насладился)
Приобретение стоимостью...
€20К. Да, да, не 200, а 20! 😂
+1
0
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Шухрат Казыев
Хороший результат
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FordTmb
Ответ Ильшат Ильшатов
Раз в год как говорится....
Что значит раз в год?человек не зря фоткался с именитыми звездами,да и академия ПСЖ даром не прошла.
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Араик Оганесян
никого не смутило, что комментатор назвал французом?
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Marat_NJL
Ответ FordTmb
Что значит раз в год?человек не зря фоткался с именитыми звездами,да и академия ПСЖ даром не прошла.
Ты так рассуждаешь, будто академия ПСЖ это какой-то бренд, типа молодежки Барсы, Реала, МЮ. Я кроме Комана никого не вспомню так навскидку)
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Том Хлебников
Ответ Marat_NJL
Ты так рассуждаешь, будто академия ПСЖ это какой-то бренд, типа молодежки Барсы, Реала, МЮ. Я кроме Комана никого не вспомню так навскидку)
Нкунку,Мусса Диаби
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Олег Елисеенко
Ответ Араик Оганесян
никого не смутило, что комментатор назвал французом?
Смутило знаешь ли! Был бы Генич какой нибудь или Черданцев,назвали бы Николаем нашим русским парнем,а тут человек профи,подготовился к матчу.
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Араик Оганесян
Ответ Олег Елисеенко
Смутило знаешь ли! Был бы Генич какой нибудь или Черданцев,назвали бы Николаем нашим русским парнем,а тут человек профи,подготовился к матчу.
почему француз? почему не грузин?
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Freemke
Ответ Олег Елисеенко
Смутило знаешь ли! Был бы Генич какой нибудь или Черданцев,назвали бы Николаем нашим русским парнем,а тут человек профи,подготовился к матчу.
Ну так у него есть российское гражданство, так что россиянин. Грузин ещё. Но никак не француз, гражданства этой страны у него нет. Так что про подготовку забавно читать вас.
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Олег Елисеенко
Ответ Араик Оганесян
почему француз? почему не грузин?
Родился в Париже. Имеет французское гражданство
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voka25
На что наиграли, то и получили.
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динамовец1923
Ааааааа
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