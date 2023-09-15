Василий Уткин заявил, что хотел бы видеть российских атлетов на Олимпиаде.

«На этой неделе очень активизировались разговоры о том, выступать ли российским спортсменам на при том, что условия для этого выступления, конечно же, можно назвать дискриминационными в словарном смысле этого слова.

И пресс-секретарь президента России Песков, который вообще-то по своей работе курирует все средства массовой информации в стране, говорит: ну конечно же, надо это делать, разумеется, надо!

Президент высказывается – я не очень понимаю, почему на Восточном экономическом форуме на эту тему, но, тем не менее, высказывается в этом же самом ключе.

Ну так о чем тогда речь, друзья? Если в кои-то веки представители власти и Конституция Российской Федерации совпадают в своих определениях. Это вообще довольно редкая вещь за последнее время в некоторых вопросах.

И спрашивается: на кой привлекать к этому слова «предательство» или «патриотизм»? Ведь эти слова – просто слова в языке. Они очень значимые, важные, даже начинаются на одну букву, но в отличие от статьи Конституции и слов президента, в них каждый может вложить совершенно отдельный свой собственный смысл.

Мне больше всего нравится определение Михаила Жванецкого, который однажды сказал: патриотизм – это четкое, ясное, абсолютно аргументированное объяснение того, почему мы должны жить хуже других. Конец цитаты.

Дорогой зритель, в отъезде спортсменов – в частности, представителей командных видов спорта, которые уезжают играть в Европу или еще куда-то – не может быть предательства.

Потому что он продолжает сохранять связи со своей национальной спортивной федерацией и растет в мастерстве. Мало того, на его месте появляется вакансия для нового представителя какой-то спортивной школы. Ну о чем вы говорите, ну что вы несете, вы вообще понимаете, в чем спорт-то заключается?

Непрерывность спорта, непрерывность спортивного процесса – она в том и заключается, что те, кто готов к более высоким требованиям и считают (возможно, ошибочно), что способны на большее, должны пробовать большее. Это и есть спорт.

А вот то, что вы говорите – это вообще не спорт. Это какой-то суррогат, и я не очень понимаю, нафига вам это нужно.

Я хочу, чтобы мне было за кого болеть за Олимпиаде. И чтобы это был, по возможности, не Джокович, за которого я, в общем-то, болею. Я бы очень хотел, чтобы у наших спортсменов была возможность выступить на Олимпиаде в .

По очень простой причине: если у них не будет такой возможности, это означает, что они зря прожили свою жизнь», – сказал в программе «Футбольный клуб» на своем ютуб-канале.

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