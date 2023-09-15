Василий Уткин: «Если у наших спортсменов не будет возможности выступить на Олимпиаде – значит, они зря прожили свою жизнь»

Теги Василий Уткин Олимпийская сборная России Париж-2024 Легкая атлетика

Василий Уткин заявил, что хотел бы видеть российских атлетов на Олимпиаде.

«На этой неделе очень активизировались разговоры о том, выступать ли российским спортсменам на Олимпиаде при том, что условия для этого выступления, конечно же, можно назвать дискриминационными в словарном смысле этого слова. 

И пресс-секретарь президента России Песков, который вообще-то по своей работе курирует все средства массовой информации в стране, говорит: ну конечно же, надо это делать, разумеется, надо! 

Президент высказывается – я не очень понимаю, почему на Восточном экономическом форуме на эту тему, но, тем не менее, высказывается в этом же самом ключе.

Ну так о чем тогда речь, друзья? Если в кои-то веки представители власти и Конституция Российской Федерации совпадают в своих определениях. Это вообще довольно редкая вещь за последнее время в некоторых вопросах.

И спрашивается: на кой привлекать к этому слова «предательство» или «патриотизм»? Ведь эти слова – просто слова в языке. Они очень значимые, важные, даже начинаются на одну букву, но в отличие от статьи Конституции и слов президента, в них каждый может вложить совершенно отдельный свой собственный смысл.

Мне больше всего нравится определение Михаила Жванецкого, который однажды сказал: патриотизм – это четкое, ясное, абсолютно аргументированное объяснение того, почему мы должны жить хуже других. Конец цитаты.

Дорогой зритель, в отъезде спортсменов – в частности, представителей командных видов спорта, которые уезжают играть в Европу или еще куда-то – не может быть предательства.

Потому что он продолжает сохранять связи со своей национальной спортивной федерацией и растет в мастерстве. Мало того, на его месте появляется вакансия для нового представителя какой-то спортивной школы. Ну о чем вы говорите, ну что вы несете, вы вообще понимаете, в чем спорт-то заключается? 

Непрерывность спорта, непрерывность спортивного процесса – она в том и заключается, что те, кто готов к более высоким требованиям и считают (возможно, ошибочно), что способны на большее, должны пробовать большее. Это и есть спорт.

А вот то, что вы говорите – это вообще не спорт. Это какой-то суррогат, и я не очень понимаю, нафига вам это нужно.

Я хочу, чтобы мне было за кого болеть за Олимпиаде. И чтобы это был, по возможности, не Джокович, за которого я, в общем-то, болею. Я бы очень хотел, чтобы у наших спортсменов была возможность выступить на Олимпиаде в Париже.

По очень простой причине: если у них не будет такой возможности, это означает, что они зря прожили свою жизнь», – сказал Уткин в программе «Футбольный клуб» на своем ютуб-канале. 

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11 комментариев

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AlexZhano__
Сегодня в твиттере наткнулся на посты некоего Дмитрия Навоши, бывшего босса этого сайта. И, мягко говоря, был удивлён его мнением о допуске спортсменов.
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Guillermo
Василий поддержал тренд нести околесицу большими объёмами
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Георгий Большаков
Ответ Bavarec-Art
Ну дая конечно. Смысл жизни же это 15 минут выступления на олимпиаде.
Для тех, кто выбрал эту профессию - да.
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Bavarec-Art
Ну дая конечно. Смысл жизни же это 15 минут выступления на олимпиаде.
+4
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pizzatcarizza
Высокопарная речь,а по сути пшик. Спортсмены такие же люди, как и мы все.
И не у всех нас мечты осуществились, но жить мы все же продолжаешь, бывает так ,что этой жизни даже радуемся)
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burn1ng
бред, Василий сам решил есть в жизни других людей смысл или нет, скажите Василию, что кроме проф.карьеры, есть ещё семья и хобби
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Георгий Большаков
Ответ AlexZhano__
Сегодня в твиттере наткнулся на посты некоего Дмитрия Навоши, бывшего босса этого сайта. И, мягко говоря, был удивлён его мнением о допуске спортсменов.
А что он написал?
0
0
0
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