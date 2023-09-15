СКА проиграл 4-й матч подряд – 1:3 «Динамо». У команды Ротенберга 4 поражения в 6 играх сезона
СКА проиграл четыре матча подряд в КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга уступила московскому «Динамо» (1:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Это четвертое подряд поражение петербургского клуба. Ранее команда проиграла «Торпедо» (3:4), «Локомотиву» (2:3) и «Спартаку» (0:3).
СКА начал нынешний сезон с четырех поражений в шести играх – были победы над московским «Динамо» (2:1) и «Ладой» (3:0) в первых двух матчах чемпионата.
На данный момент питерцы занимают 10-е место в таблице Западной конференции. Следующий матч СКА проведет против «Сибири».
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- Дата проведения
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Видимо система дала сбой и даже с таким составом все указывает на то,какой же он все таки сладкий