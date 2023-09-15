СКА проиграл 4-й матч подряд – 1:3 «Динамо». У команды Ротенберга 4 поражения в 6 играх сезона

Теги СКА КХЛ Динамо Роман Ротенберг Хоккей

СКА проиграл четыре матча подряд в КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга уступила московскому «Динамо» (1:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Это четвертое подряд поражение петербургского клуба. Ранее команда проиграла «Торпедо» (3:4), «Локомотиву» (2:3) и «Спартаку» (0:3).

СКА начал нынешний сезон с четырех поражений в шести играх – были победы над московским «Динамо» (2:1) и «Ладой» (3:0) в первых двух матчах чемпионата.

На данный момент питерцы занимают 10-е место в таблице Западной конференции. Следующий матч СКА проведет против «Сибири».

У СКА и ЦСКА рекордно плохие старты. В нашем хоккее революция?

СКА – Динамо Москва 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
Дата проведения
15 сентября, 19.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Грицюк (Никишин)
1:1 – 13 Джиошвили (Гусев, Менелл)
1:2 – 16 Михайлов (Рашевский, О'Делл)
1:3 – 46 Джиошвили ()

124 комментария

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Maxim Shumov
Спасибо, Йозе!
Мы знали - ты не поведешь💪🏻
+99
-2
+97
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Streetbor
слишком долгий перелет был на матч, не вышли ещё из самолёта бгг
+59
-2
+57
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Andrew Suhanov
" Это просто праздник какой-то!📯 "©Карабас-Барабас...
+55
-3
+52
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цэсемьэр
меньше трёх не пропускает, система😆
+44
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Sanan1908
В этот раз в чем проблема? Динамо месяц отдыхал , а ска 10 игру проводил за 3 дня? Игроков не хватает? Судьи виноваты? Лед плохой)))?
+43
0
+43
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Dundee
Никогда не болел против Ска и болел уважаю. Но мне хочется, чтобы клоун покинул этот клуб и он жил своей, естественной жизнью
+38
-1
+37
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Ыжык
Думаю что на следующий матч рома сам заявится как хоккеист. Будет лакроссы крутить направо налево.
+31
-2
+29
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tommy_hell_trigger
Великолепная система Йозе продолжает радовать, так держать 👍
+23
-1
+22
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valenok_spb
Тренер стал сильнее, так как просмотрел ещё один матч. Прокачал опыт, многому научился, команда станет сильнее и продлит свою серию!
+20
0
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Борнео
Вроде мелочь, а приятно
+19
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случайный прохожий
Одному показалось как комментаторы обходят, вернее умалчивают, тему критики игры СКА и их результата.
+18
0
+18
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Russ Ivan
Переезд до Ледового дворца был непростым, надо понимать, и вообще, пятница вечер...
+20
-2
+18
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Hakuna Matata!
Ответ Ыжык
Думаю что на следующий матч рома сам заявится как хоккеист. Будет лакроссы крутить направо налево.
а удары по спине клюшкой соперникам будут? 🤔
+14
0
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Maxim Shumov
Какие отмазки будут?
+14
0
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Всё знаю
Не проиграли, а отрицательная победа.
Слова выбирайте!
+13
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берде
Ответ Sanan1908
В этот раз в чем проблема? Динамо месяц отдыхал , а ска 10 игру проводил за 3 дня? Игроков не хватает? Судьи виноваты? Лед плохой)))?
Лёд мокрый слишком и скользко. Нужен сухой.
+12
0
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Zloy Zlydnev
Рома - это человек, который дарит праздник всей стране
+12
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КараТэ
Ромка что то про систему перестал болтать 😂
Видимо система дала сбой и даже с таким составом все указывает на то,какой же он все таки сладкий
+11
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Strannix
Давайте все вместе поздравим Романа с этим достижением!
+10
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hoook
Рома не уйдет. Самолюбие не позволит. СКА будет дальше проигрывать, но Роттенберг спишет это на становление и несыгранность новой команды. Поэтому наслаждайтесь дальше позором ленинградской команды, дорогие московские любители хоккея.
+10
-1
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Нагрузки Сборной
4-очковый отрыв от ближайшего североамериканского преследователя. Выкусите, хейтеры!
+9
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ECB
Спасибо, динамовцы, порадовали, не то, что футболисты !!!
+10
-1
+9
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Evgeny Trifonov
Йозе тактика " я... в кулак и на пятак" не работает? что случилось? как неожиданно (нет)
+9
0
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Ярик01
Ответ случайный прохожий
Одному показалось как комментаторы обходят, вернее умалчивают, тему критики игры СКА и их результата.
На ГазпромТВ критиковать Ротенбергов, это все равно что Путина на Первом будут
+10
-1
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Nadert@
Такими темпами отставка близко уже должна быть
+8
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