Чемпионат России. «Динамо» примет «Пари НН»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия результаты Динамо Москва Балтика Ахмат Урал Факел Оренбург Краснодар Пари НН Сочи Футбол

«Динамо» в пятницу примет «Пари НН» в 8-м туре Мир РПЛ.

В субботу  ЦСКА сыграет дома с «Крыльями Советов», «Краснодар» встретится в гостях с «Ахматом», «Спартак» будет противостоять «Сочи».

В воскресенье «Зенит» сыграет на выезде с «Рубином», «Локомотив» примет «Оренбург».

Чемпионат России

8-й тур

Динамо – Пари НН
Дата проведения
15 сентября, 19.00, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ЦСКА – Крылья Советов
Дата проведения
16 сентября, 14.00, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ахмат – Краснодар
Дата проведения
16 сентября, 16.30, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Спартак – Сочи
Дата проведения
16 сентября, 19.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Балтика – Ростов
Дата проведения
16 сентября, 21.15, «Стадион Калининград»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Урал – Факел
Дата проведения
17 сентября, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Рубин – Зенит
Дата проведения
17 сентября, 16.30, «Ак Барс Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Локомотив – Оренбург
Дата проведения
17 сентября, 19.00, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гога11
Удачи и победы Динамо, укрепили состав, у нас отличный тренер, ждем борьбы за самые высокие места.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Гладских
всем без травм!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Гладских
сочи победы!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dimur
Вперёд, Динамо, ждём только победы!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mean machine/
Ответ Артем Гладских
думаю, завтра жёлтая карточка изменит счет матча, по мнению рыжего!
Спартак в РПЛ, как Панин в Эстонии.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий