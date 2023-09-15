Чемпионат России. «Динамо» примет «Пари НН»

«Динамо» в пятницу примет «Пари НН» в 8-м туре Мир РПЛ.

В субботу сыграет дома с «Крыльями Советов», « » встретится в гостях с « », « » будет противостоять «Сочи».

В воскресенье « » сыграет на выезде с «Рубином», «Локомотив» примет «Оренбург».

Чемпионат России

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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