Чемпионат России. «Динамо» примет «Пари НН»
«Динамо» в пятницу примет «Пари НН» в 8-м туре Мир РПЛ.
В субботу ЦСКА сыграет дома с «Крыльями Советов», «Краснодар» встретится в гостях с «Ахматом», «Спартак» будет противостоять «Сочи».
В воскресенье «Зенит» сыграет на выезде с «Рубином», «Локомотив» примет «Оренбург».
8-й тур
- Дата проведения
- 15 сентября, 19.00, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 16 сентября, 14.00, «ВЭБ Арена»
- Дата проведения
- 16 сентября, 16.30, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 16 сентября, 19.00, «Открытие Банк Арена»
- Дата проведения
- 16 сентября, 21.15, «Стадион Калининград»
- Дата проведения
- 17 сентября, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
- Дата проведения
- 17 сентября, 16.30, «Ак Барс Арена»
- Дата проведения
- 17 сентября, 19.00, «стадион Локомотив»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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