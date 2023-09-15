Абаскаль об академии «Барсы»: «Феном нагревал лоб – будто температура. Можно было пропустить учебу и пойти смотреть на Роналдиньо»

Гильермо Абаскаль рассказал, как симулировал болезнь в академии «Барселоны».

– Вы говорили, что в Ла Масии могли спокойно подойти к Роналдиньо и Это’O или пообедать рядом с Хави, Пуйолем и Иньестой. Вспомните такую встречу?

– Я использовал все возможности, чтобы не идти на учебу, а оказаться поближе к ним, как-то пересечься, посмотреть их тренировку. Мне помогал даже фен!

– Каким образом?

– Я брал фен, направлял его на лоб, нагревал голову и делал вид, что заболел. Подходил проверяющий, трогал горячий лоб и думал, что у меня температура. Можно было пропустить учебу и пойти смотреть на Роналдиньо.

– Гениально.

– В Ла Масии мы каждый день были как в фильме. Например, Роналдиньо выходил из раздевалки жонглируя мячом. И доходил до поля, не переставая жонглировать. Или Виктор Вальдес делал передачу на сорок метров, а Роналдиньо принимал на грудь и бил в падении через себя. Он был супергероем из кино! – рассказал главный тренер «Спартака» в интервью Sports.ru.

Интервью Абаскаля Sports.ru. Что происходит со «Спартаком»?

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