Абаскаль об академии «Барсы»: «Феном нагревал лоб – будто температура. Можно было пропустить учебу и пойти смотреть на Роналдиньо»

Теги Спартак премьер-лига Россия Барселона Виктор Вальдес Карлес Пуйоль Хави Роналдиньо Андрес Иньеста Самюэль Это′О Ла Лига Sports.ru Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль рассказал, как симулировал болезнь в академии «Барселоны».

– Вы говорили, что в Ла Масии могли спокойно подойти к Роналдиньо и Это’O или пообедать рядом с Хави, Пуйолем и Иньестой. Вспомните такую встречу?

– Я использовал все возможности, чтобы не идти на учебу, а оказаться поближе к ним, как-то пересечься, посмотреть их тренировку. Мне помогал даже фен!

– Каким образом?

– Я брал фен, направлял его на лоб, нагревал голову и делал вид, что заболел. Подходил проверяющий, трогал горячий лоб и думал, что у меня температура. Можно было пропустить учебу и пойти смотреть на Роналдиньо.

– Гениально.

– В Ла Масии мы каждый день были как в фильме. Например, Роналдиньо выходил из раздевалки жонглируя мячом. И доходил до поля, не переставая жонглировать. Или Виктор Вальдес делал передачу на сорок метров, а Роналдиньо принимал на грудь и бил в падении через себя. Он был супергероем из кино! – рассказал главный тренер «Спартака» в интервью Sports.ru.

Интервью Абаскаля Sports.ru. Что происходит со «Спартаком»?

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23 комментария

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Aleksey Yashin
"Я использовал все возможности, чтобы не идти на учебу"

А вот и что-то общее с Мостовым нашлось)
+57
-3
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Отец Абду
Ответ Ебздрогыч
Наш человек, мы тоже так школу прогуливали
И в итоге оказались в спортсе...
+25
0
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Ебздрогыч
Наш человек, мы тоже так школу прогуливали
+27
-7
+20
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Java Anarkulov
Тратил электричество зря.
Капнул две капли йода на кусок хлеба и съел . На часик температура обеспечена и желудок сыть.. армейские методы более продвинуты чем в академии барсы!
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GiovanniX
Мостовой заценил чеканку Роналдиньо
+3
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HRYNDEL
Теперь понятно откуда такие нелепые оправдания после поражений, видимо в своё время лоб феном перегрел!!!
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Pb-SE
Ответ GiovanniX
Мостовой заценил чеканку Роналдиньо
Не исключено, что Мостовой не знает, кто это такой. Он, по-моему, кроме своего отражения футболистов и не знает.
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Roon95
лучше бы учился
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Felp
Теперь греет Лукойл
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Сергей Гаряшин
Вот поэтому и не можешь нефига,учиться надо было
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Pb-SE
Ответ GibsonFlyingV
Я градусник об ладонь ударял,измерения поднимались до нужных мне значений
Я просто маме говорил "сегодня нет настроения идти в школу", она записку для учителя писала.
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red hikkikomori
Вся жизнь Роналдиньо это ролик Joga Bonito)
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Евгений Вавилов
какой завтра будет состав на игру против Сочи кто с первых минут будет играть
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Glukinho
надо было строительным феном, тогда можно и в ожоговое на пару недель заехать
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Orgazmatron IGO
Видимо, на тренера так же учился, только уже бегал смотреть вселенную Marvel .
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