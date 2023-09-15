Кубок мира по регби-2023. Новая Зеландия сыграет с Намибией

Сегодня в групповом матче Кубка мира по регби Новая Зеландия сыграет с Намибией.

Кубок мира по регби-2023

Групповой этап

Группа А

Тулуза, Франция

Новая Зеландия – Намибия – 22.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Положение в группе: Франция – 8 очков (1 игра), Италия – 5 (1), Уругвай – 0 (1), Новая Зеландия – 0 (1), Намибия – 0 (1).

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