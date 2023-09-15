«Бавария» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 21:30
«Бавария» примет «Байер» в 4-м туре Бундеслиги.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:30 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 15 сентября, 21.30, «Альянц-Арена»
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