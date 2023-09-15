«Бавария» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 21:30

Теги Бавария Байер бундеслига Германия онлайны Футбол

«Бавария» примет «Байер» в 4-м туре Бундеслиги.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Бавария – Байер
Дата проведения
15 сентября, 21.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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7 комментариев

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Bayern_Norway
Будет не легко
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FC BAYERN 1900
Будет очень не просто, Байер в этом сезоне поборется, поконкурирует с Баварией это точно! Ждём хорошей игры.
+1
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Алекс Самойлов
Байер на классе
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Что за матч нас ждёт.
Фримпонг против Комана и Дэвиса
Мусиала против Вирца
Гримальдо против Сане
Бомба, а не матч
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Скучаю по временам Рольфеса, Кисслинга и Райнартца
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