Валиева выступит на заседании CAS по видеосвязи 26-28 сентября. Она заявила юриста из Франции в качестве одного из судей

Камила Валиева выступит на заседании CAS по видеосвязи 26-28 сентября.

Об этом сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

В состав судейской коллегии вошли американец Джеффри Мишкин (выдвинут стороной ISU и WADA), француз Матье Мезоннев (сторона Валиевой), а также представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк.

Валиева сдала положительную пробу на триметазидин на чемпионате России в декабре 2021 года – об этом стало известно во время Олимпийских игр в феврале 2022-го. Фигуристка в составе сборной России выиграла золото командного олимпийского турнира.