Валиева выступит на заседании CAS по видеосвязи 26-28 сентября. Она заявила юриста из Франции в качестве одного из судей

Теги сборная России допинг ISU WADA CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева выступит на заседании CAS по видеосвязи 26-28 сентября.

Об этом сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

В состав судейской коллегии вошли американец Джеффри Мишкин (выдвинут стороной ISU и WADA), француз Матье Мезоннев (сторона Валиевой), а также представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк.

Валиева сдала положительную пробу на триметазидин на чемпионате России в декабре 2021 года – об этом стало известно во время Олимпийских игр в феврале 2022-го. Фигуристка в составе сборной России выиграла золото командного олимпийского турнира.

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32 комментария

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Мэй Касахара
Удачи Ками 🙏
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Аленка_76
Сил Камиле!!!
Пусть всё получится и разрешится наилучшим образом
+19
-9
+10
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Olga.t
Сил, выдержки Камиле и справедливого решения от КАС.
+10
-4
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Wiley Fox
Номинировала

Что творят с русским языком зуммеры - это полный позор
+15
-9
+6
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antrrap
Лапидарность:

Сторона Камилы Валиевой добивается от CAS признания отсутствия доказательств вины в нарушении антидопинговых правил (подразумевается, что РУСАДА, по мнению стороны спортсменки, не смогло в достаточной степени аргументировать свой вердикт) с восстановлением титула чемпионки России - 2021. Это, что называется, задача максимум.

А минимум (скорее всего, более реальный) - сторона защиты надеется, что CAS хотя бы признает, что даже если нарушение и было, то оно непреднамеренное. А значит срок дисквалификации должен составить не более двух лет и, что самое главное, никакие результаты не должны быть аннулированы.

Слушания пройдут 26, 27 и 28 сентября, 29 число - резервный день. Камила будет выступать на них по видеосвязи.
+8
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Янезнаю
Ответ AlenaPayvina
Солнечная?! Вы хоть знаете каких детей солнечными называют?! 🙈🙈🙈
У детей с синдромом Дауна нет никакой монополии на эпитет "солнечный". Так же как и у ЛГБТ ребят нет никакой монополии на радугу
+6
-1
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AlenaPayvina
Ответ angelbf@mail.ru
Камила, наша солнечная девочка, удачи! Только бы справилась психологически со всеми последствиями.
Солнечная?! Вы хоть знаете каких детей солнечными называют?! 🙈🙈🙈
+6
-1
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Мурманчанин37
Ответ Nokolay Fomi4ev
Матье Мезоннев - Дмитрий Мезонев по нашему, по-русски? Наши чиновники отыскали для Валиевой француза с русскими корнями? Хитро.
Профессор публичного права Mathieu Maisonneuve. Аж веет русскими корнями от фамилии
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olvl
Ответ Мэй Касахара
Удачи Ками 🙏
Удачи! И скорее бы всё закончилось. Сколько можно нервы то мотать всем. Камила и сейчас ребёнок ещё.
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Lina Dzhanibek
Так хочется, чтоб все разрешилось в пользу Камилы и все наши фигуристы получили свои медали
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filippa
что значит номинировала юриста? афтор??? разьясни !
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Беглый*
Ответ Мурманчанин37
Профессор публичного права Mathieu Maisonneuve. Аж веет русскими корнями от фамилии
Не забывайте, что вы это объясняете Ноколаю😄
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Lapo Elkann
Валиева была украшением спорта на ОИ. Символом олимпийского девиза " Citius, Altius, Fortius ". МОК решил что главное для спорта " вместе " , с кем вместе , вот в чем вопрос.
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Мурманчанин37
Удачи
+7
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angelbf@mail.ru
Камила, наша солнечная девочка, удачи! Только бы справилась психологически со всеми последствиями.
+7
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Kestutis Ceponis
Я не верю, что спортсмену удастся избежать наказания. Лишь немногие в России верят, что спортсмен не жульничал. Понятно, что в России сразу же возникнет скандал, когда ее обвинят в мошенничестве. А ведь весь мир виноват в том, что не смог защитить мошенников. Спасибо за понимание.С уважением.
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Любитель_ФК
Ответ Ivan Bykovskiy
Если честно, на такое важное заседание лучше было бы лично появиться
По видеосвязи спокойнее и надежней самой Камиле будет. Сами представьте себя на ее месте в суде, в реальном присутствии или сидя где-нибудь в нашей студии с суфлерами рядом. Разница очень значимая.
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Мария Черкесова
Ответ Dmona1
Ба... Председатель американец. Всё... Дело труба(((
Не падать духом, все фамилия решит...
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Katerina Sunny
РУСАДА выступает в качестве истца в одной процедуре и в качестве ответчика в другой, оно решило не участвовать в процессе выдвижения кандидатур.
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miladoc1
Ответ Янезнаю
У детей с синдромом Дауна нет никакой монополии на эпитет "солнечный". Так же как и у ЛГБТ ребят нет никакой монополии на радугу
Они не используют радугу. Цвета не в том порядке и их количество разное.
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Maturmalai
Ответ Nokolay Fomi4ev
Матье Мезоннев - Дмитрий Мезонев по нашему, по-русски? Наши чиновники отыскали для Валиевой француза с русскими корнями? Хитро.
Матье = Матвей. Мезон нев = новый дом.
А как Камила Валиева будет по-вашему по-русски?
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AAPolyansky
учитывая, что председатель британец, хорошего ждать не приходится
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Oleandra
Ответ AAPolyansky
учитывая, что председатель британец, хорошего ждать не приходится
это лучше, чем прибалты, поляки, чехи и украинцы.. как ни странно.
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Maturmalai
Ответ filippa
что значит номинировала юриста? афтор??? разьясни !
По правилам процесса назначаются три судьи, по одному от каждой стороны, третий - этими двумя судьями. Так меньше вопросов к пристрастности коллегии.
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Железная Леди
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Ответ Wiley Fox
Номинировала Что творят с русским языком зуммеры - это полный позор
и деньги номинировала?
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