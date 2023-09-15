Валиева выступит на заседании CAS по видеосвязи 26-28 сентября. Она заявила юриста из Франции в качестве одного из судей
Камила Валиева выступит на заседании CAS по видеосвязи 26-28 сентября.
Об этом сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).
В состав судейской коллегии вошли американец Джеффри Мишкин (выдвинут стороной ISU и WADA), француз Матье Мезоннев (сторона Валиевой), а также представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк.
Валиева сдала положительную пробу на триметазидин на чемпионате России в декабре 2021 года – об этом стало известно во время Олимпийских игр в феврале 2022-го. Фигуристка в составе сборной России выиграла золото командного олимпийского турнира.
Пусть всё получится и разрешится наилучшим образом
Что творят с русским языком зуммеры - это полный позор
Сторона Камилы Валиевой добивается от CAS признания отсутствия доказательств вины в нарушении антидопинговых правил (подразумевается, что РУСАДА, по мнению стороны спортсменки, не смогло в достаточной степени аргументировать свой вердикт) с восстановлением титула чемпионки России - 2021. Это, что называется, задача максимум.
А минимум (скорее всего, более реальный) - сторона защиты надеется, что CAS хотя бы признает, что даже если нарушение и было, то оно непреднамеренное. А значит срок дисквалификации должен составить не более двух лет и, что самое главное, никакие результаты не должны быть аннулированы.
Слушания пройдут 26, 27 и 28 сентября, 29 число - резервный день. Камила будет выступать на них по видеосвязи.
А как Камила Валиева будет по-вашему по-русски?