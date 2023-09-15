Ротенберг о 4-м поражении подряд: «СКА находит свою игру – есть прогресс. Таков наш путь. В том сезоне старт был лучше, в этом – будет лучше финиш»

Теги СКА КХЛ Динамо Роман Ротенберг Степан Фальковский Арсений Грицюк Хоккей

Роман Ротенберг считает, что игра СКА прогрессирует.

СКА проиграл московскому «Динамо» (1:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это четвертое поражение подряд для питерцев.

– Прокомментируйте, пожалуйста, итог матча. Почему не удалось прервать неудачную серию?

– Сильный соперник. Мы находим свою игру. Уже есть прогресс. У нас длинная дистанция.

Надо брать следующую игру. Хочу поблагодарить болельщиков. Поздравляю «Динамо» с победой. Хорошая, боевая игра. Уже есть прогресс.

У нас ребята возвращаются. Фальковский сыграл первую игру, Грицюк – вторую. Ребята будут добавлять.

Претензий нет по самоотдаче. По дисциплине есть вопросы, потому что у нас много удалений.

– Показалось, что удаления сыграли ключевую роль.

– Конечно. Нельзя так много удаляться. Будем сильнее. Таков наш путь. Лучше сейчас пройти эти сложности. Это вызов для команды. Мы должны это пройти, будем сильнее.

Такой старт у нас в этом сезоне. В том сезоне старт был лучше, в этом – другой старт. Но будет лучше финиш, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг во флэш-интервью после матча.

СКА проиграл 4-й матч подряд – 1:3 «Динамо». У команды Ротенберга 4 поражения в 6 играх сезона

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77 комментариев

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Иван Павлов
Игра-то системная хоть? Если нет, то непорядок - надо другую найти. Желательно на поиск потратить всю регулярку, а то больно хорошо таблица выглядит сейчас, не надо портить.
+37
0
+37
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Hakuna Matata!
(с) Ромсэн Стэтхемберг
+35
-1
+34
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Виталий Кошкин
Что ж вы не до конца напечатали??? Там дальше просто жемчужина: "те кто рано вылетели в кубке Гагарина сейчас свежее")))
+31
0
+31
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Анатолий Magicbrain
Ска находит свою игру, как рубль находит свой курс. Оба идут на дно
+30
-5
+25
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Oleg Olegov
Ответ Александр Невский
Не ужели в Питере такие не образованные люди и не видят что команда просто не готова а главное ей руководят не профессионально.
В Питере умные люди, все видят всё, но кто-то сын друга кого-то(
+23
0
+23
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Docentr9
А если финиш не будет лучше, значит старт был не такой уж и плохой. Дарю мысль на конец сезона!)))
+15
0
+15
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Igbin
Хотя бы только ради этих интервью СКА должен продолжать проигрывать.
+14
0
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AVKU
У самурая нет цели, только путь )
+13
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Oleg Olegov
Ответ Hakuna Matata!
(с) Ромсэн Стэтхемберг
Одна ошибка- и ты ошибся
+12
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Александр Невский
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Не ужели в Питере такие не образованные люди и не видят что команда просто не готова а главное ей руководят не профессионально.
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burn1ng
Ротенберг олицетворяет собой всех руководителей гос.преприятий, бездарный, глупый, неэффективный, зато свой
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kenny_182
вот мне интересно, а его вообще хоть как-то колышет, что за исключением Питера миллионы человек просто дико радуются после каждого поражения этого мешка без истории? вот он думает о том, что когда СКА проиграл 4 матча, все радуются? если Локомотив проиграл 4 матча - ну, проиграл и проиграл. а если СКА, то абсолютно все вне Питера рады?
+9
0
+9
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Ма Из
мандалорец недоделанный
+6
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Макс Ильин
Неужели непонятно, что пока СКА будет руководить Ротенберг, они никогда ничего не выиграют! Им нужен тренер, а не бизнесмен
+5
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amadeus_amadeus
Рома прав, нужно время
Сейчас ему нужно время, чтоб присмотреться к игрокам и всё таки решить - кто именно будет под конец сезона безмерно пить пиво!)
А также нужно присмотреться селекционерам других команд - грядет очередная распродажа СКА)
+5
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Дядя Гор
Это что же хоккейный боженька есть? Показывают гению Ротенбергу,что он просто смехотворная пародия на тренера.
+5
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Огюст
Матч проигран без варианта на победу ,а тренер заявляет -уже есть в игре команды его прогресс ! В чём ?
+5
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rdyabin@icloud.com
🤡💊
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Мэй Касахара
То есть 4 поражения подряд это называется «есть прогресс, команда находит свою игру» 🤔 Деградация? Нет, отрицательное развитие
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akakiysob10
Тяжело выигрывать если у тебя в команде недовратарь непонятно откуда и недотренер
+3
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filippa
в отставку! иди ютуб смотри...
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Maxim Shumov
Прогресс вообще шикарный💪🏻💪🏻💪🏻
Система работает как часы!
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lundian
Роме надоело смотреть хоккейные игры (может уже все посмотрел), переключился на мандалорца
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R Air
Филасафия
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A. Kolchak
Ответ Александр Невский
Не ужели в Питере такие не образованные люди и не видят что команда просто не готова а главное ей руководят не профессионально.
Видят, поэтому и молчат.
+2
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