Ротенберг о 4-м поражении подряд: «СКА находит свою игру – есть прогресс. Таков наш путь. В том сезоне старт был лучше, в этом – будет лучше финиш»

Роман Ротенберг считает, что игра СКА прогрессирует.

СКА проиграл московскому «Динамо» (1:3) в матче Фонбет чемпионата . Это четвертое поражение подряд для питерцев.

– Прокомментируйте, пожалуйста, итог матча. Почему не удалось прервать неудачную серию?

– Сильный соперник. Мы находим свою игру. Уже есть прогресс. У нас длинная дистанция.

Надо брать следующую игру. Хочу поблагодарить болельщиков. Поздравляю «Динамо» с победой. Хорошая, боевая игра. Уже есть прогресс.

У нас ребята возвращаются. Фальковский сыграл первую игру, – вторую. Ребята будут добавлять.

Претензий нет по самоотдаче. По дисциплине есть вопросы, потому что у нас много удалений.

– Показалось, что удаления сыграли ключевую роль.

– Конечно. Нельзя так много удаляться. Будем сильнее. Таков наш путь. Лучше сейчас пройти эти сложности. Это вызов для команды. Мы должны это пройти, будем сильнее.

Такой старт у нас в этом сезоне. В том сезоне старт был лучше, в этом – другой старт. Но будет лучше финиш, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг во флэш-интервью после матча.

СКА проиграл 4-й матч подряд – 1:3 «Динамо». У команды Ротенберга 4 поражения в 6 играх сезона