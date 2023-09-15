Ротенберг о 4-м поражении подряд: «СКА находит свою игру – есть прогресс. Таков наш путь. В том сезоне старт был лучше, в этом – будет лучше финиш»
Роман Ротенберг считает, что игра СКА прогрессирует.
СКА проиграл московскому «Динамо» (1:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это четвертое поражение подряд для питерцев.
– Прокомментируйте, пожалуйста, итог матча. Почему не удалось прервать неудачную серию?
– Сильный соперник. Мы находим свою игру. Уже есть прогресс. У нас длинная дистанция.
Надо брать следующую игру. Хочу поблагодарить болельщиков. Поздравляю «Динамо» с победой. Хорошая, боевая игра. Уже есть прогресс.
У нас ребята возвращаются. Фальковский сыграл первую игру, Грицюк – вторую. Ребята будут добавлять.
Претензий нет по самоотдаче. По дисциплине есть вопросы, потому что у нас много удалений.
– Показалось, что удаления сыграли ключевую роль.
– Конечно. Нельзя так много удаляться. Будем сильнее. Таков наш путь. Лучше сейчас пройти эти сложности. Это вызов для команды. Мы должны это пройти, будем сильнее.
Такой старт у нас в этом сезоне. В том сезоне старт был лучше, в этом – другой старт. Но будет лучше финиш, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг во флэш-интервью после матча.
СКА проиграл 4-й матч подряд – 1:3 «Динамо». У команды Ротенберга 4 поражения в 6 играх сезона
Сейчас ему нужно время, чтоб присмотреться к игрокам и всё таки решить - кто именно будет под конец сезона безмерно пить пиво!)
А также нужно присмотреться селекционерам других команд - грядет очередная распродажа СКА)
Система работает как часы!