Российские фигуристы в базе «Миротворца», трансгендеров исключат из женских видов, репортер «Матч ТВ» по-мужски хотел ответить Станковичу, игрока «ПСЖ» обвинили в фашизме и другие новости

1. Российские фигуристы Петр Гуменник и Владислав Дикиджи внесены в базу «Миротворца». Тренер Олег Татауров не понимает , чем они это заслужили, Светлана Журова уверена, что спортсменам ничего не грозит , а Дмитрий Свищев считает, что составители списка даже не знают в лицо обоих фигуристов .

2. МОК запретит трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх. Объявят в начале 2026 года, но официально комитет пока «продолжает обсуждение вопроса» .

3. Журналист «Матч ТВ» Адам Ахмадов заявил, что на улице мог бы жестко ответить Деяну Станковичу , и подчеркнул, что считает себя правым в конфликте с тренером «Спартака». По словам Ахмадова, он не провоцировал Станковича , а Дмитрий Шнякин удивлен, что вопрос о судействе так завел серба .

4. Вратаря «ПСЖ» Люку Шевалье обвинили в фашизме за лайк на политическом видео в соцсетях.

5. Возглавлявшая сборную России по синхронному плаванию с 1998 года Татьяна Покровская покидает свой пост . Его сменит семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

6. «Рейнджерс» обыграли «Нэшвилл» (6:3) в чемпионате НХЛ, Артемий Панарин забросил две шайбы . Результаты игрового дня – здесь .

7. Янник Синнер обыграл Феликса Оже-Альяссима на групповом этапе итогового турнира ATP, Тэйлор Фриц победил Лоренцо Музетти.

8. «Лейкерс» переиграли «Шарлотт» (121:111) в чемпионате НБА. Результаты игрового дня – здесь .

9. В КХЛ СКА всухую победил «Авангард» благодаря дебютному голу Лутфуллина, «Салават» уступил «Ладе», «Торпедо» обыграло «Локомотив», продлив победную серию до 6 матчей. Все результаты дня – здесь .

10. «Ливерпуль» обратился в PGMOL из-за отмены гола ван Дейка в игре с «Ман Сити».

11. Валерий Карпин хочет подписать в «Динамо» защитников «Ростова» Ваханию и Мелехина.

12. Немецкие фан-группывыступили против полиции и камер на стадионах , использования ИИ, именных билетов и сканирования лиц.

13. Более 1000 футболистов отстранили из-за ставочного скандала в Турции.

14. Азамат Мусагалиев вложил 30 млн рублей личных денег в ФК «10» за три года.

Цитаты дня

Сергей Ташуев: «Все хают Станковича, даже если он побеждает. А про Карпина в «Динамо» мы слышим: «Ему надо еще дать время поработать». Разве это не двойные стандарты?»

Директор по маркетингу «Лиги Ставок» о букмекерах: «Нас почему-то воспринимают как тех, кто «развивает лудоманию», хотя в действительности мы про спорт и его развитие»

Джон Элканн: «В «Феррари» есть гонщики, которым надо меньше говорить и сосредоточиться на пилотаже»

Акинфеев о сборной России: «Когда провожали, все, чего я удостоился, – 16-секундный ролик на табло. 15 лет профессиональной жизни были столь незначительны, что уместились в 16 секунд?»