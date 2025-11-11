  • Спортс
  • Российские фигуристы в базе «Миротворца», трансгендеров исключат из женских видов, репортер «Матч ТВ» по-мужски хотел ответить Станковичу, игрока «ПСЖ» обвинили в фашизме и другие новости
16

Российские фигуристы в базе «Миротворца», трансгендеров исключат из женских видов, репортер «Матч ТВ» по-мужски хотел ответить Станковичу, игрока «ПСЖ» обвинили в фашизме и другие новости

1. Российские фигуристы Петр Гуменник и Владислав Дикиджи внесены в базу «Миротворца». Тренер Олег Татауров не понимает, чем они это заслужили, Светлана Журова уверена, что спортсменам ничего не грозит, а Дмитрий Свищев считает, что составители списка даже не знают в лицо обоих фигуристов.

2. МОК запретит трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх. Объявят в начале 2026 года, но официально комитет пока «продолжает обсуждение вопроса».

3. Журналист «Матч ТВ» Адам Ахмадов заявил, что на улице мог бы жестко ответить Деяну Станковичу, и подчеркнул, что считает себя правым в конфликте с тренером «Спартака». По словам Ахмадова, он не провоцировал Станковича, а Дмитрий Шнякин удивлен, что вопрос о судействе так завел серба.

4. Вратаря «ПСЖ» Люку Шевалье обвинили в фашизме за лайк на политическом видео в соцсетях.

5. Возглавлявшая сборную России по синхронному плаванию с 1998 года Татьяна Покровская покидает свой пост. Его сменит семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

6. «Рейнджерс» обыграли «Нэшвилл» (6:3) в чемпионате НХЛ, Артемий Панарин забросил две шайбы. Результаты игрового дня – здесь.

7. Янник Синнер обыграл Феликса Оже-Альяссима на групповом этапе итогового турнира ATP, Тэйлор Фриц победил Лоренцо Музетти.

8. «Лейкерс» переиграли «Шарлотт» (121:111) в чемпионате НБА. Результаты игрового дня – здесь.

9. В КХЛ СКА всухую победил «Авангард» благодаря дебютному голу Лутфуллина, «Салават» уступил «Ладе», «Торпедо» обыграло «Локомотив», продлив победную серию до 6 матчей. Все результаты дня – здесь.

10. «Ливерпуль» обратился в PGMOL из-за отмены гола ван Дейка в игре с «Ман Сити».

11. Валерий Карпин хочет подписать в «Динамо» защитников «Ростова» Ваханию и Мелехина.

12. Немецкие фан-группывыступили против полиции и камер на стадионах, использования ИИ, именных билетов и сканирования лиц.

13. Более 1000 футболистов отстранили из-за ставочного скандала в Турции.

14. Азамат Мусагалиев вложил 30 млн рублей личных денег в ФК «10» за три года.

Цитаты дня

Сергей Ташуев: «Все хают Станковича, даже если он побеждает. А про Карпина в «Динамо» мы слышим: «Ему надо еще дать время поработать». Разве это не двойные стандарты?»

Директор по маркетингу «Лиги Ставок» о букмекерах: «Нас почему-то воспринимают как тех, кто «развивает лудоманию», хотя в действительности мы про спорт и его развитие»

Джон Элканн: «В «Феррари» есть гонщики, которым надо меньше говорить и сосредоточиться на пилотаже»

Акинфеев о сборной России: «Когда провожали, все, чего я удостоился, – 16-секундный ролик на табло. 15 лет профессиональной жизни были столь незначительны, что уместились в 16 секунд?»

Что «Динамо» делать с Карпиным?19097 голосов
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
