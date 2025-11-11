«ПСЖ» поддерживает Шевалье после лайка видео республиканца Обера в поддержку Ле Пен. Его извинения считают искренними
Голкипер французского клуба ранее был обвинен в фашизме за лайк публикации в инстаграме, связанной с Национальным собранием (RN).
Интернет-пользователи заметили, что футболист лайкнул публикацию в инстаграме, связанную с Национальным собранием (RN). В видео содержался отрывок из интервью с вице-президентом Республиканской партии Жюльеном Обером на телеканале LCP в июне 2024 года. Бывший депутат правого крыла подтвердил свою поддержку партии Марин Ле Пен, если в ходе внеочередных парламентских выборов, проходивших на тот момент, будет сделан выбор против Нового народного фронта (ННПФ).
Вратарь опубликовал заявление, определив свой лайк как случайный.
По информации L’Equipe, «ПСЖ» выразил свою поддержку игроку и признал искренность его заявления. Обе стороны готовы оставить этот вопрос в прошлом.