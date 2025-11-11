  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «ПСЖ» поддерживает Шевалье после лайка видео республиканца Обера в поддержку Ле Пен. Его извинения считают искренними
7

«ПСЖ» поддерживает Шевалье после лайка видео республиканца Обера в поддержку Ле Пен. Его извинения считают искренними

Люка Шевалье получил поддержку от «ПСЖ» в ситуации с лайком политического видео.

Голкипер французского клуба ранее был обвинен в фашизме за лайк публикации в инстаграме, связанной с Национальным собранием (RN).

Интернет-пользователи заметили, что футболист лайкнул публикацию в инстаграме, связанную с Национальным собранием (RN). В видео содержался отрывок из интервью с вице-президентом Республиканской партии Жюльеном Обером на телеканале LCP в июне 2024 года. Бывший депутат правого крыла подтвердил свою поддержку партии Марин Ле Пен, если в ходе внеочередных парламентских выборов, проходивших на тот момент, будет сделан выбор против Нового народного фронта (ННПФ).

Вратарь опубликовал заявление, определив свой лайк как случайный.

По информации L’Equipe, «ПСЖ» выразил свою поддержку игроку и признал искренность его заявления. Обе стороны готовы оставить этот вопрос в прошлом.

Что «Динамо» делать с Карпиным?20594 голоса
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
logoЛюка Шевалье
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
соцсети
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шевалье обвинили в фашизме за лайк видео республиканца Обера в поддержку Ле Пен – журналист спрашивал о связи Национального фронта с петенизмом и войсками СС. Вратарь «ПСЖ» извинился
вчера, 11:38
Главные новости
«Милан» хочет продлить контакт с Модричем. Клуб доволен игрой 40-летнего хавбека и восхищен его скромностью и самоотверженностью на поле
1 минуту назад
Де ла Фуэнте о травме Ямаля и процедуре «Барсы» без уведомления: «Это ненормально, мы удивлены. Я никогда не сталкивался с такой ситуацией»
19 минут назад
Юрий Семин: «Журналисты к Станковичу чересчур негативно относятся. Они должны поправить уровень корректности и этики»
46 минут назад
Уникальные промокоды букмекеров от Спортса’’ к 11.11 – забирайте прямо сейчас!
56 минут назад
Генсек РФС о лимите: «Не получим ли мы эффекта, когда молодые россияне поймут – за паспорт платят? И они снизят к себе требования. Такие поколения у нас есть, имена называть не хочется»
сегодня, 11:52
Юрий Газинский: «Восхищаюсь Галицким. Человек достиг многого с нуля и вложился потом в родной край. Поэтому люди и пишут: «Нужно сделать памятник». Так к нему относятся»
сегодня, 11:44
Фанаты «Райо» кричали Винисиусу «Пляжный мяч» и «Ты ужасен». Вингер «Реала» ответил: «Вы платите, чтобы смотреть на меня»
сегодня, 11:35
Новый мем Кисляка, шедевр Головина и дорога в Санкт-Петербург – новый выпуск влога сборной на ВидеоСпортсе
сегодня, 11:30ВидеоСпортс"
Левандовски может завершить карьеру, если «Барса» не предложит ему новый контракт (Diario Sport)
сегодня, 11:16
Карпин о том, что россияне не играют в «Зените»: «А я что могу сделать? Семак так считает. Мостовой может в «Динамо», «Спартак» перейти, если возьмут»
сегодня, 10:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» показал репортаж о работе академии. Она попала в топ-100 в мире по версии CIES
6 минут назад
Анчелотти о том, что Эндрик не играет в «Реале»: «Ему нужно поговорить с клубом. Он молод, это не последний чемпионат мира – может сыграть и в 2030-м, и в 2034-м, и даже в 2038-м»
34 минуты назад
Карпин о «Динамо»: «Чувствую давление от результата, от совета директоров – нет. Задачу – выиграть трофей – в чемпионате решить будет непросто, мягко говоря»
57 минут назад
«Челябинск» и «Уфа» сыграли в формах, полностью покрытых рекламой – с 20 лого на футболках и шортах
сегодня, 11:00
Генсек РФС о Fan ID на матчах сборной: «Это международное соревнование, участвуют иностранные болельщики, им оформить госуслуги сложно. Но невозможного ничего нет»
сегодня, 09:59
Вячеслав Колосков: «Ключевая проблема российского футбола – не лимит и зарплаты, а плохая тренировочная работа. Диву даешься, сколько бестолковых решений на поле»
сегодня, 09:20
Виталий Кафанов: «Акинфеев – величайший вратарь в истории России, такие рождаются раз в сто лет. Но с Яшиным его нельзя сравнивать»
сегодня, 08:59
Экс-футболистка Алуко об оскорбительных сообщениях Бартона: «Он поздравлял меня с успехами в карьере за четыре года до этих ужасных постов. Есть расчет в том, что он сделал»
сегодня, 08:35
Мостовой о 5-м месте «Балтики»: «Их результаты – больше случайность. Поймали кураж, все получается, фарт есть, они им пользуются. Давайте дождемся конца чемпионата»
сегодня, 08:06
Кирилл Глебов: «Ла Лига или Бундеслига – подходящие чемпионаты для меня, много скоростных футболистов. Можно сказать, что «Барселона» следит, а на деле нет ничего конкретного»
сегодня, 08:05