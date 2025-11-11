«ПСЖ» поддерживает Шевалье после лайка видео республиканца Обера в поддержку Ле Пен. Его извинения считают искренними

Люка Шевалье получил поддержку от «ПСЖ» в ситуации с лайком политического видео.

Голкипер французского клуба ранее был обвинен в фашизме за лайк публикации в инстаграме, связанной с Национальным собранием (RN).

Интернет-пользователи заметили, что футболист лайкнул публикацию в инстаграме, связанную с Национальным собранием (RN). В видео содержался отрывок из интервью с вице-президентом Республиканской партии Жюльеном Обером на телеканале LCP в июне 2024 года. Бывший депутат правого крыла подтвердил свою поддержку партии Марин Ле Пен, если в ходе внеочередных парламентских выборов, проходивших на тот момент, будет сделан выбор против Нового народного фронта (ННПФ).

Вратарь опубликовал заявление , определив свой лайк как случайный.

По информации L’Equipe, «ПСЖ » выразил свою поддержку игроку и признал искренность его заявления. Обе стороны готовы оставить этот вопрос в прошлом.