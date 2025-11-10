  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Шевалье обвинили в фашизме за лайк видео республиканца Обера в поддержку Ле Пен – журналист спрашивал о связи Национального фронта с петенизмом и войсками СС. Вратарь «ПСЖ» извинился
Шевалье обвинили в фашизме за лайк видео республиканца Обера в поддержку Ле Пен – журналист спрашивал о связи Национального фронта с петенизмом и войсками СС. Вратарь «ПСЖ» извинился

Люку Шевалье обвинили в фашизме за лайк на политическом видео в соцсетях.

Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье столкнулся с неприятной ситуацией после лайка на публикации в соцсетях.

Интернет-пользователи заметили, что футболист лайкнул публикацию в инстаграме, связанную с Национальным собранием (RN). В видео содержался отрывок из интервью с вице-президентом Республиканской партии Жюльеном Обером на телеканале LCP в июне 2024 года. Бывший депутат правого крыла подтвердил свою поддержку партии Марин Ле Пен, если в ходе внеочередных парламентских выборов, проходивших на тот момент, будет сделан выбор против Нового народного фронта (ННПФ).

«Я не собираюсь винить Марин Ле Пен в том, что сделал ее отец, так же как она не несет ответственности за то, что сделал ее дед. Если так рассуждать, получается, ты коллаборационист, если ты внук коллаборациониста», – объясняет политик в видео, отвечая на вопросы журналиста о наследии Национального фронта (НФ), которое он приписывает «петенизму» (идеологическая основа Вишистской Франции, созданной в июле 1940 года, ее возглавлял маршал Филипп Петен – Спортс’‘) и «войскам СС». 

Люка Шевалье опубликовал длинное заявление в сторис инстаграма, определив свой лайк как случайный.

«Я видел, что обо мне говорили накануне вечером, о том, что я лайкнул политически мотивированную публикацию в инстаграме, которой я, естественно, не делился.

Я не пытаюсь вас убедить, но неприятно осознавать, что, пролистав ленту и неосознанно поставив лайк под публикацией, а затем проснувшись, чтобы подготовиться к матчу, обнаруживаешь, что твой имидж полностью испорчен случайным действием. Это меня бесит.

Я здесь не для того, чтобы афишировать свое образование или политические взгляды, потому что я прежде всего футболист. Но любой, кто меня знает, прекрасно понимает, что родители и семья привили мне ценности и уважение, и что я никогда не позволю себе думать так.

Но ущерб уже нанесен, и обо мне уже много чего сказали. Вы пытались выставить меня фашистом, и ваша мишень – не я, а вся моя семья. Я бы никогда не стал изображать жертву, но это уже перешло границы», – написал Шевалье.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Le Parisien
