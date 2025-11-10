Татауров о включении Дикиджи в базу «Миротворца: «У меня негативная реакция. Не понимаю, откуда растут ноги, для кого и для чего это делается»
Тренер Олег Татауров удивлен, что чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи внесен в базу украинского сайта «Миротворец».
Также в базу данных ресурса был включен победитель финала Гран-при России Петр Гуменник.
«У меня негативная реакция на это. Просто не понимаю, откуда все это идет. Причем внесены наши спортсмены: Гуменник и Дикиджи, которые с Украиной никак не связаны. Здесь только полное непонимание.
Не понимаю, откуда растут такие ноги и для кого и для чего это делается. Для меня это загадка. Не думаю, что попадание в этот список скажется на Владиславе. Сегодня у него выходной, а завтра поговорю с ним об этом. Ни на данный момент ничего серьезного в этом не вижу», – сказал Татауров.
В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.