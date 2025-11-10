Директор по маркетингу «Лиги Ставок» о букмекерах: «Нас почему-то воспринимают как тех, кто «развивает лудоманию», хотя в действительности мы про спорт и его развитие»

Директор по маркетингу «Лиги Ставок» Виктория Алеманова высказалась о неоднозначном отношении к букмекерам.

– Индустрию беттинга воспринимают неоднозначно. Можно ли сказать, что у нее токсичный имидж?

– Да, такое восприятие существует. Но часто оно возникает просто из-за отсутствия информации. Почему люди не относятся так негативно к алкоголю и табаку? Потому что не до конца понимают, чем на самом деле занимается букмекер.

Нас почему-то воспринимают как тех, кто «развивает лудоманию», хотя в действительности мы про спорт и про его развитие.

Например, проект «Лига Ставок Media Basket» – это не просто турнир, а способ привлечь внимание молодежи к спорту. Мы инвестируем в развитие, создаем инфоповоды, поддерживаем чемпионаты, спортсменов. Без спорта нет нас, это абсолютно взаимосвязанная история.

– Вы лично сталкивались с проявлением этой токсичности?

– Да, бывает. Не со стороны людей – когда общаешься напрямую, отношение нормальное. Проблемы чаще возникают на уровне структур. Например, я как академический руководитель программы «Бренд-менеджмент» в ВШЭ предлагала совместный проект, связанный с профессиональным образованием. Идея всем понравилась, но из-за формальных ограничений реализовать ее не удалось.

Тем не менее, мы постоянно работаем над изменением восприятия индустрии – через кейсы, конференции, маркетинговые проекты. Когда люди видят наши реальные инициативы – например, социальную сеть внутри приложения – они начинают смотреть на нас иначе, – рассказала Алеманова в интервью Ставкам на Спортсе’’.

