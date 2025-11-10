СКА всухую победил «Авангард» – 1:0, Лутфуллин забил 1-й гол в КХЛ, Иванов сделал 43 сэйва. Команда Ларионова выиграла 3-й матч подряд и идет 7-й на Западе
СКА всухую победил «Авангард» в матче КХЛ.
СКА одержал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Авангарда» со счетом 1:0.
Эта победа стала 3-й подряд для команды тренера Игоря Ларионова.
Победный гол забил Игнат Лутфуллин. Это первая шайба 20-летнего форварда в КХЛ. Всего он провел 5 матчей в лиге.
Вратарь Сергей Иванов отразил все 43 броска по своим воротам.
На данный момент СКА идет на 7-м месте в таблице Запада с 26 очками после 24 игр.
«Авангард» потерпел 3-е поражение подряд и занимает 3-е место в таблице Востока с 31 баллом в 24 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
