Генсек РФС Митрофанов: «РПЛ – сильная лига, нам интересно смотреть на своих звезд. Если российский футболист едет в зарубежный клуб, то это должна быть сильный чемпионат и топ‑команда»

Максим Митрофанов: российский футболист должен быть в зарубежной сильной лиге.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился мыслями по поводу возможных переходов российских футболистов в европейские чемпионаты.

– Батраков летом может стать игроком «ПСЖ». Будет плюсом, если еще один футболист сборной России окажется в топовом европейском клубе?

– Считаю, что наши сильные ребята могут и достойны играть в России.

РПЛ – объективно сильная лига, нам интересно смотреть на своих звезд здесь.

Но если российский футболист едет играть в зарубежный клуб, то это должна быть сильная лига и топ‑команда. И хотелось бы видеть его играющим, а не числящимся в составе.

В данном случае говорю не о позиции вратаря, а о полевом игроке.

В этом смысле мы только порадуемся за футболиста. Это даст преимущество сборной России, потому что в каждой лиге свой стиль игры.

– Как оцените решение Батракова отказаться от фантастического предложения из Саудовской Аравии?

– Молодец, что хочет играть в футбол, – сказал Максим Митрофанов.