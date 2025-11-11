Генсек РФС Митрофанов: «РПЛ – сильная лига, нам интересно смотреть на своих звезд. Если российский футболист едет в зарубежный клуб, то это должна быть сильный чемпионат и топ‑команда»
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился мыслями по поводу возможных переходов российских футболистов в европейские чемпионаты.
– Батраков летом может стать игроком «ПСЖ». Будет плюсом, если еще один футболист сборной России окажется в топовом европейском клубе?
– Считаю, что наши сильные ребята могут и достойны играть в России.
РПЛ – объективно сильная лига, нам интересно смотреть на своих звезд здесь.
Но если российский футболист едет играть в зарубежный клуб, то это должна быть сильная лига и топ‑команда. И хотелось бы видеть его играющим, а не числящимся в составе.
В данном случае говорю не о позиции вратаря, а о полевом игроке.
В этом смысле мы только порадуемся за футболиста. Это даст преимущество сборной России, потому что в каждой лиге свой стиль игры.
– Как оцените решение Батракова отказаться от фантастического предложения из Саудовской Аравии?
– Молодец, что хочет играть в футбол, – сказал Максим Митрофанов.