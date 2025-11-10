  • Спортс
Ромашина о назначении главным тренером синхронисток: «Это и радость, и волнение, и какая-то доля страха, и безумная ответственность»

Ромашина высказалась о назначении главным тренером российских синхронисток.

Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина высказалась о назначении главным тренером сборной России по синхронному плаванию.

Ранее стало известно, что Ромашина сменит на этой должности Татьяну Покровскую, которая возглавляла команду с 1998 года. Кандидатуру Ромашиной еще должен утвердить Минспорт.

«На самом деле у нас были обсуждения с Татьяной Николаевной, с руководством федерации, поэтому нельзя сказать, что я в эту секунду узнала об этом. Наверное, к этому невозможно быть готовым, поэтому эмоции, которые вы видите, они искренние, их невозможно подделать. Это и радость, и волнение, и какая-то доля страха, и безумная ответственность», – сказала Ромашина.

Покровской 75 лет. Под ее руководством сборная завоевывала золотые медали на шести подряд Олимпиадах с 2000 года.

«Оценить вклад Татьяны Николаевны практически невозможно. Такое количество олимпийских чемпионов, которое вышло из сборной под ее руководством, – это что-то невероятное.

На самом деле мне хотелось бы отметить не только золотые медали Олимпийских игр, чемпионатов мира и других турниров. Из-под ее крыла выходили личности, никто себя не терял, все были индивидуальностями, хотя у нас командный вид спорта. Каждая после своей спортивной карьеры находит дело по душе, и это все потому что мы проходили школу Татьяны Николаевны и будем проходить ее еще вместе», – отметила Ромашина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoТатьяна Покровская
синхронное плавание
logoсборная России (синхронное плавание)
logoСветлана Ромашина
