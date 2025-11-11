Савина переобъявили в розыск. Экс-футболист обвиняется в дискредитации ВС РФ
Евгения Савина переобъявили в розыск.
Бывший футболист, президент кипрского клуба «Красава» Евгений Савин, обвиняемый в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, переобъявлен в розыск в России.
«Савин Евгений Леонидович… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен», – указано в базе МВД РФ.
Напомним, что Савин в феврале 2024 года был объявлен в розыск. В 2023 году Тверской суд в Москве оштрафовал Савина на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, однако и после этого блогер делал заявления и стал фигурантом уголовного дела о дискредитации ВС РФ. Он заочно арестован в России.
Савин о хейте: «Просто говоришь свою позицию, а тебе сотни сообщений: «Мразь, ублюдок, чтоб ты сдох». Что с вами случилось? Откуда эта ненависть?»
Что «Динамо» делать с Карпиным?20553 голоса
Оставлять, дать поработать
Увольнять сейчас
Увольнять в зимнюю паузу
Опубликовано: Sports
Источник: «РИА Новости»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости