Савина переобъявили в розыск. Экс-футболист обвиняется в дискредитации ВС РФ

Евгения Савина переобъявили в розыск.

Бывший футболист, президент кипрского клуба «Красава » Евгений Савин , обвиняемый в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, переобъявлен в розыск в России.

«Савин Евгений Леонидович… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен», – указано в базе МВД РФ.

Напомним, что Савин в феврале 2024 года был объявлен в розыск. В 2023 году Тверской суд в Москве оштрафовал Савина на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, однако и после этого блогер делал заявления и стал фигурантом уголовного дела о дискредитации ВС РФ. Он заочно арестован в России.

Савин о хейте: «Просто говоришь свою позицию, а тебе сотни сообщений: «Мразь, ублюдок, чтоб ты сдох». Что с вами случилось? Откуда эта ненависть?»