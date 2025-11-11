Панарин сделал дубль в матче с «Нэшвиллом» и стал 3-й звездой. У него 5+7 в 17 играх в сезоне

Артемий Панарин сделал дубль в матче с «Нэшвиллом» и стал 3-й звездой.

Форвард «Рейнджерс » Артемий Панарин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом » (6:3) и был признан третьей звездой.

На счету 34-летнего россиянина стало 12 (5+7) очков в 17 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3».

Сегодня Панарин (17:48, «+2») реализовал 2 из 4 бросков в створ и допустил 1 потерю.