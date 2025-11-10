Покровская покинет пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию, которую возглавляла с 1998 года. Ее заменит Ромашина
Об этом сообщили в Федерации водных видов спорта России (ФВВСР). 75-летняя Покровская возглавляла команду с 1998 года.
Новый главным тренером станет семикратная олимпийская чемпионка, 36-летняя Светлана Ромашина.
«Татьяна Николаевна продолжит помогать Федерации и всему тренерскому штабу вести сборную к новым победам, популяризовать синхронное плавание, но уже в новом статусе – советника председателя ФВВСР», – говорится в пресс-релизе федерации.
Под руководством Покровской сборная завоевывала золотые медали на шести подряд Олимпиадах с 2000 года.
