Покровская покинет пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию, которую возглавляла с 1998 года. Ее заменит Ромашина

Покровская покинет пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию.

Об этом сообщили в Федерации водных видов спорта России (ФВВСР). 75-летняя Покровская возглавляла команду с 1998 года.

Новый главным тренером станет семикратная олимпийская чемпионка, 36-летняя Светлана Ромашина.

«Татьяна Николаевна продолжит помогать Федерации и всему тренерскому штабу вести сборную к новым победам, популяризовать синхронное плавание, но уже в новом статусе – советника председателя ФВВСР», – говорится в пресс-релизе федерации.

Под руководством Покровской сборная завоевывала золотые медали на шести подряд Олимпиадах с 2000 года.