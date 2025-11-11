Андрей Аршавин: «Состав «Зенита» становится немного хуже. Нет глубины»

Андрей Аршавин: состав «Зенита» становится немного хуже.

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался по поводу игры команды в сезоне Мир РПЛ .

Петербургский клуб находится на третьей позиции в таблице, имея в активе 30 очков в 15 матчах.

– Почему не удается [вернуть уверенное лидерство], лучше ответить тренеру. Мне кажется, что состав у «Зенита» становится немного хуже. На мой взгляд, нет глубины состава.

– Есть ли опасения, что вновь не возьмут титул?

– Я об этом не думаю, еще так много играть. Сейчас у «Зенита », по большому счету, хороший график.

Если они в четырех играх победят, думаю, на зимний перерыв уйдут на первом месте, – сказал Андрей Аршавин .