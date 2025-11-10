79

Петр Гуменник внесен в базу «Миротворца»

Фигурист Петр Гуменник внесен в базу украинского «Миротворца».

Российский фигурист Петр Гуменник внесен в базу украинского сайта «Миротворец».

На это обратил внимание портал «Постньюс». Среди прочего указано, что 23-летний фигурист «покушается на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Также сообщается, что «поводом к внесению Гуменника в реестр стало его фото с открыто поддерживающим Россию шоуменом Стасом Барецким и посещение Мариуполя». Помимо этого, в базу добавили информацию об отце фигуриста – протоиерее Олеге Гуменнике, который служит в храме, направляющем гуманитарную помощь в зону СВО.

В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.

Гуменник – двукратный победитель финала Гран-при России в одиночном катании. Он в нейтральном статусе отобрался на Олимпиаду-2026, которая пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо в феврале, но ему еще необходимо получить допуск от Международного олимпийского комитета (МОК).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Постньюс»
logoсборная России
logoПетр Гуменник
мужское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Петросян, Гуменник, Семененко, Горбачева, Кондратюк, Акатьева, Степанова и Букин выступят на Гран-при России в Москве
вчера, 14:16
Роднина о перспективах Петросян и Гуменника на Олимпиаде: «Первое их выступление показало, что они готовы»
6 ноября, 06:33
Ягудин о 5 четверных Гуменника: «Другой возможности бороться за тройку на Олимпиаде нет»
26 октября, 12:02
Главные новости
Максим Траньков: «Я вообще сейчас не тренирую, уволился с этой работы. Совмещать с присутствием в медиапространстве тяжело, поэтому я выбрал медиа»
4 минуты назад
Расписание Гран-при США: там выступят Лью, Губанова, Шайдоров, Браун, Мемола, Грассль, Чок и Бейтс, Метелкина и Берулава
12 минут назад
Расписание этапа Гран-при в Москве: там выступят Петросян, Горбачева, Акатьева, Гуменник, Семененко, Кондратюк, Степанова и Букин
35 минут назад
Тарасова о комментировании: «Пока не хочу говорить о возвращении в эту сферу. Сейчас же комментирует молодежь»
вчера, 21:27
Бойкова о проблемах с ногой: «Там инфекция, а не травма. Помогают только антибиотики и покой»
вчера, 21:22
Максим Траньков: «Хочется пожелать Мишиной и Галлямову, чтобы они не отчаивались. Дальше опять все начинается с чистого листа»
вчера, 20:05
Козловский о произвольной: «Если начинать смотреть со второго элемента, это был очень сильный, классный и по-настоящему вдохновляющий прокат»
вчера, 19:23
Мама Костылевой о фигуристках: «Девочки в очень худом теле наверняка принимают препараты для снижения веса. Слышу: эта сидит, и эта сидит»
вчера, 18:38
Татьяна Тарасова: «Если бы Дикиджи участвовал в Олимпийских играх, с таким прокатом, мне кажется, боролся бы за призовые места»
вчера, 17:59
Артемьева о выступлении на одном этапе с двумя сильнейшими парами России: «Мне нравится, когда много соперников и есть здоровая конкуренция»
вчера, 17:48
Ко всем новостям
Последние новости
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
8 ноября, 15:53
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
7 ноября, 19:13
Софья Самоделкина: «Немного нервничала, так как это мой первый этап Гран-при, но я рада быть здесь. Подготовка была сложной»
7 ноября, 15:16
Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу – активно поддерживали, было очень приятно»
6 ноября, 20:36
Ильяс Халиуллин: «Сегодня в Татарстане праздник – День Конституции. Можно сказать, я поздравил жителей республики своим прокатом»
6 ноября, 20:23
Дмитрий Чигирев женился
5 ноября, 19:42Фото
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
3 ноября, 11:21
Кагановская о танцах на льду на международной арене: «Нам интересно посмотреть на всех участников Гран-при. Кого могли бы выделить? Сизерон»
3 ноября, 11:12
«Не волнуйся, не ссы. Как будет – так будет». Участники Гран-при в Красноярске рассказали, какую тренерскую установку дали бы перед прокатом
3 ноября, 07:50Видео
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
1 ноября, 13:18