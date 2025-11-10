Петр Гуменник внесен в базу «Миротворца»

Фигурист Петр Гуменник внесен в базу украинского «Миротворца».

Российский фигурист Петр Гуменник внесен в базу украинского сайта «Миротворец».

На это обратил внимание портал «Постньюс». Среди прочего указано, что 23-летний фигурист «покушается на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Также сообщается, что «поводом к внесению Гуменника в реестр стало его фото с открыто поддерживающим Россию шоуменом Стасом Барецким и посещение Мариуполя». Помимо этого, в базу добавили информацию об отце фигуриста – протоиерее Олеге Гуменнике, который служит в храме, направляющем гуманитарную помощь в зону СВО.

В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.

Гуменник – двукратный победитель финала Гран-при России в одиночном катании. Он в нейтральном статусе отобрался на Олимпиаду-2026, которая пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо в феврале, но ему еще необходимо получить допуск от Международного олимпийского комитета (МОК).