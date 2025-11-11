Аршавин о судействе в РПЛ: «Первое – арбитры странно трактуют игру руками. Второе – судьи долго смотрят ВАР, любой зритель на пятом повторе понимает, что случилось»

Андрей Аршавин высказался о проблемах в судей в РПЛ.

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался о работе арбитров в РПЛ .

– У нас все нещадно ругают судей, чуть ли не после каждого тура. Согласны с этой критикой и не кажется ли вам, что арбитры зачастую ошибаются, потому что находятся под диким давлением?

– Мне в судействе не нравятся два вопроса.

Первое: на мой взгляд, арбитры странно трактуют игру руками, которая никак не влияет на эпизод. Моему пониманию игры они не соответствуют.

Второе: иногда арбитры слишком долго смотрят ВАР, в то время как любой зритель максимум на пятом повторе понимает, что случилось, – сказал Андрей Аршавин.