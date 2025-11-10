  • Спортс
  • Журналист «Матч ТВ» о конфликте со Станковичем: «Он хочет, чтобы я кланялся? Я улыбнулся и пожелал удачи, считаю, что сделал все правильно»
Видео
107

Журналист «Матч ТВ» о конфликте со Станковичем: «Он хочет, чтобы я кланялся? Я улыбнулся и пожелал удачи, считаю, что сделал все правильно»

Журналист «Матч ТВ» Ахмадов считает себя правым в инциденте с Деяном Станковичем.

Репортер «Матч ТВ» Адам Ахмадов считает, что повел себя правильно в инциденте с Деяном Станковичем.

Главный тренер «Спартака» вступил в перепалку с журналистом во время флеш‑интервью после матча с «Ахматом» (2:1) в Мир РПЛ.

– Со своей стороны вы вели себя корректно?

– Да. Я улыбнулся и пожелал удачи. Что мне нужно было сделать? Он хочет, чтобы я кланялся? Считаю, что я сделал все правильно.

Конечно, ситуация не рядовая. Но если бы я еще что‑то сказал, то это ни к чему хорошему бы не привело. Тем более здесь люди, все на камерах, все официально.

Я не могу вести себя так, как повел бы в частной ситуации. Некоторые люди пользуются этим и вот так себя ведут, – сказал Ахмадов.

Репортер «Матч ТВ» о конфликте со Станковичем: «На улице я мог бы жестко ответить, но я представляю канал, свою нацию, не можем устраивать мордобой. Сильный человек может сдержать гнев»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
logoМатч ТВ
logoСпартак
телевидение
