Журналист «Матч ТВ» о конфликте со Станковичем: «Он хочет, чтобы я кланялся? Я улыбнулся и пожелал удачи, считаю, что сделал все правильно»

Репортер «Матч ТВ » Адам Ахмадов считает, что повел себя правильно в инциденте с Деяном Станковичем .

Главный тренер «Спартака » вступил в перепалку с журналистом во время флеш‑интервью после матча с «Ахматом» (2:1) в Мир РПЛ .

– Со своей стороны вы вели себя корректно?

– Да. Я улыбнулся и пожелал удачи. Что мне нужно было сделать? Он хочет, чтобы я кланялся? Считаю, что я сделал все правильно.

Конечно, ситуация не рядовая. Но если бы я еще что‑то сказал, то это ни к чему хорошему бы не привело. Тем более здесь люди, все на камерах, все официально.

Я не могу вести себя так, как повел бы в частной ситуации. Некоторые люди пользуются этим и вот так себя ведут, – сказал Ахмадов.

