«Станкович не приведет «Спартак» туда, куда они хотят. Назначение Деяна – рискованная ставка, которая не сработала». Геркус о красно-белых
Илья Геркус: Станкович не приведет туда, куда хочет «Спартак».
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
На данный момент команда занимает шестую позицию в таблице Мир РПЛ.
– «Спартак» хаотично провел трансферную кампанию. Они покупали много и дорого, но бессистемно.
Игроки хорошие, но они дублируют друг друга, и кажется, что мешают друг другу. Сделать из этого сплоченный механизм – сложная задача. Станкович с ней не справился.
– Способен ли он тренировать клуб такого класса, где нужно уметь побеждать классных соперников?
– Очевидно, что этот человек не приведет «Спартак» туда, куда они хотят. Назначение Станковича – рискованная ставка, которая не сработала, – сказал Илья Геркус.
