  • Свищев о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Там сидят менеджеры, которым все равно, кого вносить. Мы реагируем, обсуждаем – в этом и есть их цель»
2

Свищев о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Там сидят менеджеры, которым все равно, кого вносить. Мы реагируем, обсуждаем – в этом и есть их цель»

Свищев объяснил, почему Гуменника и Дикиджи внесли в базу «Миротворца».

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал внесение российских фигуристов Петра Гуменника и Владислава Дикиджи в базу украинского сайта «Миротворец».

«В «Миротворце» сидят менеджеры, которые заточены выполнять поручения политического руководства Украины. Им все равно кого вносить – абсолютно все равно, понимаете? Наших ребят они даже в лицо не знают. Они вносят туда спортсменов, деятелей искусства, культуры – всех подряд. У них просто есть план: внести столько-то человек за определенный период. Все. Им важно, чтобы это были более или менее известные люди – чем известнее, тем лучше.
 
Потому что, видите, мы с вами реагируем, обсуждаем. Вот в этом и есть их цель – чтобы обсуждался «Миротворец», чтобы обсуждались новые фамилии, которые они туда добавляют. Они достигают своей цели. Больше никакого смысла в этом «Миротворце» нет, его никто не боится. Еще раз – наши спортсмены никакой опасности не представляют», – сказал Свищев.

В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
мужское катание
logoВладислав Дикиджи
logoПетр Гуменник
logoсборная России
Политика
logoДмитрий Свищев
