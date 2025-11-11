Мостовой о 5-м месте «Балтики»: «Их результаты – больше случайность. Поймали кураж, все получается, фарт есть, они им пользуются. Давайте дождемся конца чемпионата»

Александр Мостовой: результаты «Балтики» – это больше случайность.

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отметил фактор случайности в результатах «Балтики».

Команда тренера Андрея Талалаева завершила первый круг Мир РПЛ на 5-м месте, отставание от лидирующего «Краснодара » – 5 баллов. В 15-м туре команды сыграли вничью (1:1).

«Балтика » хорошо играет дома, команда на пике. Они поймали кураж, буквально все получается. Фарт есть, они им пользуются, и правильно делают. «Краснодар» с несколькими потерями отстоял ничью, для них это хороший матч.

Думаю, что результаты «Балтики» – это больше случайность. Давайте дождемся конца чемпионата и будем говорить о них. Да, они сейчас на пятом месте, но если проиграют пару игр, то будут шестыми-седьмыми.

Вспомните, что у нас «Локомотив » в прошлом году осенью шел на первом месте, а закончил на шестом. С «Балтикой» такая же ситуация может быть», – сказал Мостовой.