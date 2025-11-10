  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Более 1000 футболистов отстранили из-за ставочного скандала в Турции. В списке есть игроки «Галатасарая», «Бешикташа» и «Серика»
46

Более 1000 футболистов отстранили из-за ставочного скандала в Турции. В списке есть игроки «Галатасарая», «Бешикташа» и «Серика»

В Турции продолжается расследование крупного ставочного скандала.

Более 1000 футболистов разных дивизионов отстранены за ставки. 27 из них выступают за клубы Суперлиги.

Как сообщает турецкое издание Milliyet, в списке отстраненных есть футболисты «Галатасарая», «Бешикташа», «Трабзонспора», «Антальяспора», а также четыре футболиста «Серик Беледиеспора», который возглавлял Сергей Юран. Лишь один человек, попавший в бан – легионер.

Федерация футбола Турции начала переговоры с ФИФА о дополнительном трансферном окне, поскольку во втором и третьем дивизионе многие клубы не могут набрать состав на матчи. На данный момент розыгрыш второй и третьей лиги временно приостановлен. 

Ранее в Турции арестовали 17 судей и двух президентов футбольных клубов, а также 149 арбитров отстранили за ставки.

Опубликовал: Максимилиан Алфимов
Источник: Milliyet
Ставки на футбол
logoСерик Беледиеспор
logoБешикташ
logoГалатасарай
Ставки на спорт
logoД2 Турция
Федерация футбола Турции
logoТрабзонспор
дисквалификации
договорные матчи
Д3 Турция
logoвысшая лига Турция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
СКА проиграл «Авангарду» в 7 из 8 последних матчей. 4.20 – неудачный тренд прервется в Омске
сегодня, 13:26
«Факел» нанес 4+ удара в створ во всех 8 домашних матчах в сезоне Первой лиги. 1.56 – продление тренда
сегодня, 12:02
Чемпионство «Зенита» в два раза вероятнее титула «Краснодара» по версии букмекеров. Команда Семака отстает на 3 очка
сегодня, 11:10
Коэффициент на падение рекорда «Голден Стэйт» по числу побед за регулярный сезон НБА обвалился в 9 раз с начала сезона. У «Оклахомы» 10 побед в 11 матчах
сегодня, 09:52
«Балтика» попадет в топ-5 по итогам сезона РПЛ, считает Opta. Букмекеры уверены, что этого не случится
сегодня, 08:59
«Динамо» впервые в сезоне стало претендентом на вылет из РПЛ по версии Opta. Москвичи идут на 10-м месте, отрыв от зоны стыков – 3 очка
сегодня, 08:38
«Краснодар» – фаворит на чемпионство в РПЛ по версии Opta после 1-го круга. ЦСКА – 2-й, «Зенит» – 3-й, шансы «Спартака» – менее 1%
сегодня, 07:28
«Балтика» набрала 28 очков в 15 турах РПЛ. Это лучший первый круг среди новичков в истории Премьер-лиги
вчера, 19:30
«Ливерпуль» проиграл 4 гостевых матча подряд в АПЛ впервые с 2012 года
вчера, 18:28
«Ман Сити» обыгрывает «Ливерпуль» после 1-го тайма – 2:0. Камбэк мерсисайдцев оценивается в 3%
вчера, 17:25
Ко всем новостям
Последние новости
БЕТСИТИ разыгрывает пять поездок в Дубай на двоих на чемпионский бой Гассиев – Пулев
сегодня, 09:26Промо
«ПСЖ» стабильно теряет очки в Лиге 1, прибегая к мощной ротации, но все равно выше всех». Денисов о матче «Лион» – «ПСЖ»
вчера, 18:10
«У миланцев есть проблемы с хорошо запертыми соперниками, а «Лацио» как раз такой». Клещенок о топ-матче 11-го тура Серии А
вчера, 15:50
«Несмотря на историческую результативность двух команд, думаю, голов в этом матче почти не будет». Чернявский о матче «Балтика» – «Краснодар»
вчера, 14:45
«Форма «Сити» вселяет больше оптимизма – собирают очки в матчах с разным сценарием, тогда как «Ливерпуль» очень зависим от манеры соперника». Палагин сделал прогноз на матч
вчера, 14:25
«Уверен, что «Райо» все-таки накажет гранда в скоростной атаке, к которым мадридцы так уязвимы». Тимур Боков о матче «Райо Вальекано» – «Реал Мадрид»
вчера, 13:50
«Ман Сити» – «Ливерпуль»: игроки БЕТСИТИ склоняются к победе команды Гвардиолы
вчера, 09:00Промо
«Челси» попытается реабилитироваться за сомнительный выезд в Баку». Бельский о матче 11-го тура против «Вулвз»
8 ноября, 16:50
«Позитивные подвижки от увольнения Тудора уже видны: в чемпионате выиграли 2 матча подряд, а в ЛЧ полностью переиграли «Спортинг». Клещенок сделал прогноз на туринское дерби
8 ноября, 15:50
«Веселые матчи – это база, почти всегда заканчивают с «обе забьют». Денисов о матче «Хоффенхайм» – «РБ Лейпциг»
8 ноября, 11:02