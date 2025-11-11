Иньесту подозревают в мошенничестве в Перу. Его компания собирала деньги на спортивные и музыкальные мероприятия и обанкротилась, потери инвесторов – более 600 000 долларов

Андрес Иньеста подозревается в причастности к мошенничеству в Перу.

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста стал фигурантом расследования в рамках дела о мошенничестве в Перу.

41-летний чемпион мира и Европы находится под следствием прокуратуры Перу в связи с предполагаемой связью с сетью финансовых махинаций через его компанию Never Say Never и ее дочернюю компанию в Южной Америке.

Прокуратура возбудила дело в отношении Андреса по обвинению в причастности к делу о «мошенничестве при отягчающих обстоятельствах», в результате которого несколько перуанских предпринимателей понесли убытки на сумму более 600 000 долларов.

Компания Gucho Entertainment S. A. C. и другие инвесторы подали иск, в котором отмечается, что имя и образ Иньесты использовались в качестве гарантии. Цель состояла в сборе средств, предназначенных для организации спортивных и музыкальных мероприятий в Перу, проводимых компанией экс-футболиста Never Say Never (NSN) и ее дочерней компанией. Однако большинство этих шоу так и не состоялось, а средства не были возвращены.

В апреле 2023 года Иньеста создал NSN South America вместе с Полем Вальдеррамой Рубио и Карлосом Гомесом Пинтором. В продвижении дочерней компании участвовал сам Андрес. Теперь же, по данным следствия, проект считается частью предполагаемой мошеннической операции по привлечению инвестиций. Прокуратура отмечает, что репутация и связи Иньесты были использованы для того, чтобы убедить местных бизнесменов профинансировать несколько шоу, которые были анонсированы, но не реализованы.

Среди мероприятий, продвигаемых NSN в Южной Америке, были: Upa Upa Fest, товарищеский матч между «Сьенсиано » (Перу) и «Эль Насьональ» (Эквадор), K-Pop Music Fest и матч легенд сборных Перу и Испании. Из всех удалось провести только Upa Upa Fest, хотя и с плохими экономическими результатами – убытки привели к отмене остальных мероприятий и провалу проекта.

В июне 2024 года NSN South America была признана банкротом и вступила в процесс ликвидации, как сообщили налоговые органы.

Иван Петроцци утверждает, что вложил 35 000 долларов в организацию товарищеского матча между «Барселоной» и «Спортинг Кристаль » (Перу) в Майами. Другие инвесторы, Хуан Мануэль Варгас Альва и Хорхе Альберто Яньес Джайлс, также вложили 15 000 и 14 850 долларов соответственно в то же мероприятие, но не получили ни ответа, ни результатов.

Прокуратура Перу отмечает, что NSN South America никогда не публиковала отчеты по поводу бюджета. Расследование указывает на систематическое отсутствие транспарентности со стороны лиц, ответственных за проект, и прямо указывает на материнскую компанию Иньесты как на часть схемы. На сегодняшний день ни один из фигурантов дела не дал никаких показаний.