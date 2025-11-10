НХЛ. «Рейнджерс» дома сыграют с «Нэшвиллом», «Нью-Джерси» – с «Айлендерс», «Коламбус» против «Эдмонтона», «Вегас» встретится с «Флоридой»
Сегодня пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
«Рейнджерс» дома сыграют с «Нэшвиллом», «Нью-Джерси» примет «Айлендерс», «Коламбус» встретится с «Эдмонтоном», «Вегас» будет противостоять «Флориде».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
