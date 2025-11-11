  • Спортс
  • Джейми Каррагер: «Ман Сити» никогда не будет крупнее «МЮ». «Ливерпуль» и «МЮ» – самые большие команды в Англии. Так сложилось исторически, не думаю, что это изменится»
Джейми Каррагер: «Ман Сити» никогда не будет крупнее «МЮ». «Ливерпуль» и «МЮ» – самые большие команды в Англии. Так сложилось исторически, не думаю, что это изменится»

Джейми Каррагер: «Манчестер Сити» никогда не будет крупнее «Манчестер Юнайтед».

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер назвал «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» самыми крупными командами в Англии.

«Манчестер Сити» никогда не будет крупнее «Манчестер Юнайтед», а матчи «Ливерпуля» против «Ман Сити» никогда не будет крупнее игр «Ливерпуля» против «Манчестер Юнайтед». Этого не случится.

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» всегда будут двумя самыми большими командами в Англии. Так сложилось исторически. Не думаю, что это когда-либо изменится.

«Ман Сити», если продолжит побеждать, может выиграть больше трофеев и титулов в АПЛ, но трудно представить себе какой-либо клуб в этой стране, который когда-либо превзойдет «Ливерпуль» или «Манчестер Юнайтед» по размеру и статусу», – сказал Джейми Каррагер.

