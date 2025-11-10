Мусагалиев вложил 30 млн рублей личных денег в «Десятку» за три года. Бюджет клуба – 12 млн в месяц

Азамат Мусагалиев вложил 30 млн личных денег в «Десятку».

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев рассказал о бюджете клуба.

– Сколько личных денег вы вкладываете?

– Речь о десятках миллионов. Порядка 30 миллионов я вложил за все время, за три года.

Это с учетом того, что деньги должны будут как-то вернуться. Ну, не вернуться, отработаться. Это не моя трата на клуб. Так наш финансовый отдел перехватывается, когда ждет транша от партнеров. В данный момент его нет, а надо платить зарплаты. Пока его нет, мы так подхватываемся.

– У вас бывают задержки по зарплатам?

– Да. Сейчас нам надо выплатить премии [за Кубок Лиги] и зарплаты. Премии выплатим, зарплаты неделю-две подержим.

– Команда вам подарила 5 миллионов призовых за победу в Кубке Лиги. Куда пойдут эти деньги?

– Это же их деньги, они их выиграли. Мы распределили премиальные выплаты вплоть до финала. Какие деньги могут быть за финал? Премии были за то, что остались в верхней сетке и за каждый проход. На стадиях, где два матча, премиальные по 30 тысяч за каждый матч. Выигрываешь две игры – 60 тысяч.

– Каждому футболисту?

Каждому футболисту, даже тем, кто не играли. У административного штаба система такая же, но другой коэффициент. Такая же система у тренерского штаба, кроме главного. У него свои коэффициенты.

– 30 тысяч за каждую стадию?

– Да, за все матчи по 30 тысяч. В последней игре верхней сетки сыграли вничью с «СиндЕкатом», но вышли в финал. Выполнили задачу, тоже оплата – грубо говоря, 50 тысяч.

Когда мы выиграли финал, я сказал [игрокам]: «Это ваши деньги, мы их разделим на весь клуб».

– Но в итоге не будете делить? Игроки же вам отдали призовые.

– И что мне теперь делать? На новой машине перед ними кататься? Куплю себе часы, буду приходить и говорить: «Да, классно вы сыграли в финале».

– Но вы же вложили 30 миллионов собственных денег. Тут хотя бы небольшой кэшбек.

– Да, ситуация такая, что они мне отдают. Но мне нужно выплатить им премиальные. Мы же должны расплатиться с ребятами. Все, что они заработали в ходе Кубка Лиги, мне нужно оплатить. Чтобы оплатить, мне сейчас нужно взять свои деньги.

– Но потом придет операция с деньгами на зарплаты футболистам, и оттуда вы заберете себе 5 миллионов?

– Да. Ну планирую так.

Но из этих денег мне нужно им оплатить премии. Потом пройдет операция от спонсора и оттуда я планирую забрать пять миллионов себе.

– Райзен говорил, что бюджет «Десятки» – 300 миллионов.

– Нет, конечно. Даже не близко. В два раза почти. Мы выживали [год] на 160 миллионов рублей, наверное.

– Но это же хороший бюджет на футбольную команду.

– Это шикарный бюджет на футбольную команду. Но команда – часть клуба. Клуб не состоит только из футбольной команды. Зарплаты, выезды, аренда полей, вода, одежда, тренерский штаб, врачи. Контент – это отдельно вообще.

– Сколько в месяц нужно на клуб?

– 12 миллионов.

– Это большие деньги.

– Это катастрофа, какие большие деньги. Это игрушка, которая нужна ли вообще? Но у меня таких мыслей не возникает. Я оптимист, думаю, как выкрутиться? Где еще найти помощь? Хочется оптимизировать, все обтесать и двигаться в этом направлении, – сказал Мусагалиев.

