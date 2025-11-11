Вячеслав Колосков: «Ключевая проблема российского футбола – не лимит и зарплаты, а плохая тренировочная работа. Диву даешься, сколько бестолковых решений на поле»

Вячеслав Колосков: плохая тренировочная работа – проблема российского футбола.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался относительно возможного ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

«Надо понять суть проблемы. Лимит возник еще в 2005 году, в моем последнем году в качестве президента РФС.

Тогда было на поле пять иностранцев, я исходил из решения конгресса Международной федерации футбола (ФИФА), который рекомендовал всем национальным ассоциациям, вводящим лимит, схему из пяти иностранцев, не имеющих права играть за сборную страны, где они выступают, и шесть доморощенных игроков.

Дальше начались изменения. Но суть не меняется: как мы ничего не выигрывали, за исключением 2008 года, так и не выигрываем. И даже когда мы играли в еврокубках, мы один раз за пять лет вышли из подгруппы.

Все это, с моей точки зрения, пустые разговоры, ключевой проблемой российского футбола является не лимит и зарплаты, а плохая тренировочная работа.

Если футболист не умеет остановить мяч, не умеет открыться, при каждом единоборстве нарушает правила из-за неправильного расположения к сопернику, то проблема в его технической и тактической готовности, понимании футбола.

Диву даешься, сколько бестолковых решений на поле», – сказал Вячеслав Колосков.