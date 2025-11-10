Акинфеев о сборной России: «Когда провожали, все, чего я удостоился, – 16-секундный ролик на табло. 15 лет профессиональной жизни были столь незначительны, что уместились в 16 секунд?»

Игорь Акинфеев недоволен тем, как его проводили из сборной России.

Игорь Акинфеев выразил недовольство проводами из сборной России.

Акинфеев провел за сборную России 111 матчей и занимает второе место по этому показателю. Ему принадлежит рекорд по числу сухих матчей – 48. Акинфеев завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы 2008 года. Голкипер завершил карьеру в сборной России в октябре 2018 года.

«После чемпионата мира я точно знал, что ухожу из сборной. Мои 15 лет в составе национальной команды были, как ни крути, хорошей историей. С удачными матчами, с плохими, но все они – мои.

Я много думал об этом, прежде чем принять окончательное решение. Понимал ведь, что домашний чемпионат мира станет для меня последним независимо от его результата. О моем решении знала жена, знали родители, люди из близкого окружения – я сказал об этом еще до того, как мы отправились на заключительный сбор в Новогорск.

Сразу после матча с Хорватией, который мы играли в Сочи, об уходе из сборной объявили Игнашевич , Жирков ; правда, чуть позже Черчесов уговорил Юру вернуться и помочь команде на Евро-2020. Сам я встречался с Черчесовым дважды, но объявил ему о своем уходе не сразу после чемпионата мира, а месяц спустя.

Хотел, чтобы решение не выглядело следствием эмоций и общей опустошенности. Сказал тренеру честно, что после стольких лет, проведенных в сборной команде, начиная с детской и молодежной, меня стала сильно угнетать необходимость постоянно куда-то ездить, сидеть вместе с командой на сборах.

Конечно же, я понимал, что при той форме, в которой тогда находился, и при моем опыте мог бы играть за сборную еще много лет, продолжая бить всяческие рекорды. Но гораздо сильнее мне хотелось больше бывать дома, тем более что у нас с Катей к тому времени было уже двое детей.

Как ни крути, уход стал для меня большим моральным облегчением, это честно. Если бы я играл за национальную сборную один-два года максимум – это была бы одна история. А когда ты играешь 15 лет без передыха, без выходных, все твое время, свободное от тренировок и игр, занимают тренажерные залы, перелеты, автобусы и ты непрерывно думаешь о предстоящих матчах, – это выматывает. И усталость никуда не девается с годами – ей свойственно лишь накапливаться.

За все последующие годы у меня ни разу не возникло сомнений в том, что я сделал правильный выбор. Тем более что понимал: больших турниров в ближайшее время у нас уже не будет, да и команды такой – тоже.

Понятно, что у болельщиков, а возможно, и у кого-то из российского футбольного руководства мое решение завершить карьеру в национальной команде вызвало большое разочарование. Но чужие эмоции в тот момент не сильно меня интересовали.

В конце концов, когда меня официально провожали из сборной, все, чего я удостоился, – это 16-секундный ролик, прокрученный на табло. Получается, 15 лет моей профессиональной жизни были столь незначительны, что уместились в 16 секунд?

Как ни странно, я тогда даже не обиделся. Да и на кого было обижаться? На чиновников, которые приходят и уходят, не оставляя после себя вообще ничего, о чем можно было бы вспомнить? И лишний раз подумал о том, что сделал очень правильный выбор», – написал 39-летний вратарь в автобиографии.